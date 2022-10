ONLINE: Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins dnes (Juraj Slafkovský, NHL)

NHL pokračuje ďalšími zápasmi. Noc z pondelka na utorok znamená aj stretnutie medzi Montrealom Canadiens a Pittsburghom Penguins.



Montreal má za sebou tri stretnutia. Habs aktuálne majú na konte len 2 body, keď v otváracom stretnutí sezóny dokázali poraziť Toronto 4:3. Nasledovali však prehry s Detroitom (0:3) a Washingtonom (1:3).



Pittsburgh je na tom o niečo lepšie. Tučniaci sú aktuálne na čele Východnej konferencie. Odohrali len dve stretnutia, no skóre majú 12:4. Pens dokázali poraziť Tampu aj Arizonu zhodne 6:2.



Slováci v akcii: do zápasu naskočí aj draftová jednotka Juraj Slafkovský. Nádejný slovenský útočník sa zoznamuje s prostredím NHL. V prvých troch vystúpeniach zatiaľ nebodoval. Podarí sa mu to dnes?