ONLINE: Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers dnes, NHL LIVE (Slafkovský)

Sportnet|16. dec 2025 o 20:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Montreal Canadiens - Philadelphia Flyers.

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Philadelphia Flyers dnes v noci nastúpia na svoj ďalší zápas v základnej časti NHL.

V drese domácich sa tradične predstaví slovenský útočník Juraj Slafkovský.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

NHL  2025/2026
17.12.2025 o 01:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Philadelphia
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.

NHL

dnes 20:00
