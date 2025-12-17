VIDEO: Slafkovský inkasoval tvrdý hit. Jeho ruský spoluhráč okamžite reagoval

Hokejisti Montrealu prehrali s Philadelphiou 1:4 v nočnom zápase NHL. Slovenský útočník v drese domácich Juraj Slafkovský sa nezapísal do kanadského bodovania a do štatistík mu pribudli dva mínusové body.
Washington v zostave s Martinom Fehérvárym podľahol domácej Minnesote 0:5. Slovenský obranca odohral vyše 17 minút a dostal menší trest za hákovanie.
Canadiens viedli po góle francúzskeho útočníka Alexandra Texiera v 19. minúte 1:0, no to bolo z ich strany všetko.
Flyers postupne otočili skóre a dosiahli prvé víťazstvo po troch prehrách. Na ľade Canadiens zvíťazili aj druhýkrát v sezóne, v novembri triumfovali 5:4 po sn.
Slafkovský nastúpil na krídle druhej formácie s Oliverom Kapanenom a Ivanom Demidovom. Odohral 16:14 min., počas ktorých raz vystrelil na bránku.
Útočník hostí Trevor Zegras odohral svoj 300. zápas v základnej časti NHL a predĺžil svoju gólovú sériu na štyri zápasy.
V polovici prvej tretiny inkasoval Slafkovský hit od Rasmus Ristolainen a Demidov sa zastal slovenského útočníka
Gustavsson s tretím čistým kontom
Minnesota potvrdila výbornú formu a nad Washingtonom si pripísala piate víťazstvo po sebe. Brankár Filip Gustavsson k nemu pomohol 25 zákrokmi a tretím čistým kontom v sezóne. Obranca Quinn Hughes odohral vyše 29 minút a bodoval aj v druhom zápase po príchode z Vancouveru.
V 33. minúte mal asistenciu pri góle Kirilla Kaprizova v presilovke. V tom čase sedel na trestnej lavici Fehérváry. Slovenský obranca odohral 17:29 min., počas ktorých raz vystrelil na bránku.
Tréner Spencer Carbery ho zaradil do prvého obranného páru k Johnovi Carlsonovi. Capitals prehrali v treťom zápase po sebe. Na ľade Minnesoty neuspeli od marca 2020.
Draisaitl dosiahol svoj tisíci bod v základnej časti
Spomedzi desiatich zápasov v noci na utorok pútal pozornosť najmä duel medzi Pittsburghom a Edmontonom. Stretli sa v ňom tímy, ktoré si v nedávnom období vymenili svoje brankárske jednotky.
Stuart Skinner odchytal svoj druhý zápas za Pittsburgh a druhýkrát nastúpil aj Tristan Jarry vo farbách Oilers. Duel priniesol desať gólov a víťazstvo Edmontonu 6:4.
Po štyri kanadské body získali ofenzívni lídri „olejárov“ Connor McDavid (2+2) a Leon Draisaitl (0+4). Nemecký útočník zároveň dosiahol svoj tisíci bod v základnej časti NHL.
Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby prihral na jeden z gólov svojho tímu a chýba mu už iba jeden kanadský bod, aby vyrovnal bodový súčet legendárneho Maria Lemieuxa, ktorý nazbieral v základnej časti 1723 bodov. Penguins prehrali šiesty zápas v rade.
Obranca Zach Werenski prispel dvomi gólmi a asistenciou k víťazstvu Columbusu nad Anaheimom 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil útočník Adam Fantilli. Blue Jackets tým ukončili sériu piatich prehier. Ducks prehrali tretí zápas z uplynulých štyroch.
Dvojgólový DeBrincat
Hokejisti Detroitu zvíťazili nad New Yorkom Islanders 3:2. Dvomi gólmi sa na tom podieľal útočník Alex DeBrincat. Red Wings nastúpili bez skúseného útočníka Patricka Kanea, ktorý by mal pre menšie zranenie vynechať dva zápasy.
Detroit dosiahol piate víťazstvo z predošlých šiestich zápasov. Islanders prehrali prvýkrát po troch víťazstvách.
Najlepší strelec Bostonu Morgan Geekie sa dvomi gólmi podieľal na víťazstve Bruins nad Utahom 4:1. Na konte má už 24 presných zásahov. Boston zvíťazil v piatom zápase z uplynulých šiestich.
Do zostavy Rangers sa vrátil Zibanejad
Hráči New Yorku Rangers opäť potvrdili, že sa im v prebiehajúcej sezóne nedarí na domácom ľade. Nad ich sily bol aj najslabší tím súťaže Vancouver, ktorý triumfoval 3:0. Brankár Thatcher Demko vychytal prvé čisté konto v sezóne.
Rangers doteraz odohrali v domácej Madison Square Garden 17 zápasov, z ktorých zvíťazili iba v štyroch. Získali v nich 11 bodov a strelili iba 30 gólov.
Do zostavy Rangers sa vrátil útočník Mika Zibanejad, ktorého tréner Mike Sullivan vynechal zo zostavy v predošlom zápase po tom, čo zmeškal tréning.
Canucks zvíťazili aj v druhom zápase na tripe po východnom pobreží, keď nadviazali na triumf z New Jersey 2:1.
Druhý gól Vancouveru strelil švédsky útočník Liam Öhgren, ktorý si v druhom zápase po výmene z Minnesoty otvoril gólový účet v novom pôsobisku. Predtým odohral v prebiehajúcej sezóne 18 zápasov vo farbách Wild, v ktorých nebodoval.
Hokejisti Chicaga viedli na ľade Toronta v 50. minúte 2:0, no napokon odišli bez bodového zisku. Domáci otočili na konečných 3:2, keď víťazný gól strelil v 57. minúte útočník Dakota Joshua.
Predchádzal mu presný zásah Austona Matthewsa v presilovke, od ktorého uplynulo iba osem sekúnd.
Blackhawks opäť nastúpili bez svojho najproduktívnejšieho útočníka Connora Bedarda, ktorý bude pre zdravotný problém chýbať minimálne do konca decembra. Chicago prehralo tretí zápas po sebe a piaty z predošlých šiestich.
