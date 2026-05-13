Hoci Columbus nepostúpil do play off, opora tímu verí v budúcnosť: Videl som náš potenciál

Charlie Coyle v drese tímu Columbus Blue Jackets.
Charlie Coyle v drese tímu Columbus Blue Jackets. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. máj 2026 o 09:08
ShareTweet0

Absolvoval prvú sezónu v Columbuse od jeho výmeny z Colorada v júni minulého roka.

Americký hokejista Charlie Coyle podpísal novú šesťročnú zmluvu v zámorskej NHL s Columbusom Blue Jackets.

Tridsaťštyriročný center si vyslúžil nový kontrakt v hodnote 36 miliónov USD po sezóne, v ktorej nazbieral 58 bodov v 82 zápasoch.

Coyle absolvoval prvú sezónu v Columbuse od jeho výmeny z Colorada v júni minulého roka. Nastrieľal v nej 20 gólov a pridal 38 asistencií.

„Videl som náš potenciál a teším sa na ďalšie roky. Je to niečo, pre čo tu chcem byť a na čom chcem pracovať. Nadchýna ma tím, ktorý máme a hĺbka kádra.

Chcem byť súčasťou niečoho, čo môžeme vybudovať, pretože to tu je,“ citoval Coylea portál nhl.com.

Columbus obsadil vo Východnej konferencii konečné 11. miesto a v play off sa nepredstavil. Coylea draftovalo San Jose v roku 2010, v drese Sharks si však nikdy nezahral.

Presadil sa až počas pôsobenia v Minnesote, kde strávil šesť a pol sezóny. Následne sa presunul do Bostonu, za ktorý hral medzi rokmi 2019-2025.

V sezóne 2024/25 sa nakrátko presunul do Colorada. Celkovo odohral v základnej časti profiligy 1032 stretnutí so ziskom 543 bodov (209+334).

NHL

Na archívnej snímke z 19. apríla 2026 hokejista Penguins Jevgenij Malkin sa teší z gólu.
Na archívnej snímke z 19. apríla 2026 hokejista Penguins Jevgenij Malkin sa teší z gólu.
Pittsburgh chce udržať Malkina. Ide o špeciálneho hráča, uviedol generálny manažér
dnes 09:43
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Hoci Columbus nepostúpil do play off, opora tímu verí v budúcnosť: Videl som náš potenciál