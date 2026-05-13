Pittsburgh chce udržať Malkina. Ide o špeciálneho hráča, uviedol generálny manažér

Generálny manažér účastníka zámorskej NHL Pittsburghu Penguins Kyle Dubas prejavil záujem o udržanie ruského hokejistu Jevgenija Malkina aj na ďalšiu sezónu.
Dlhoročná tvár „tučniakov“ sa môže stať od 1. júla nechráneným voľným hráčom. Tridsaťdeväťročný útočník má za sebou ďalšiu produktívnu sezónu, v 62 dueloch nazbieral 21 gólov a 43 asistencií.
Samotný hráč prejavil záujem o zotrvanie v profilige a viac-menej vylúčil návrat do rodného Ruska.
„Mali sme dobrý rozhovor s Jevgenijom pred odchodom, na ktorý sme nadviazali diskusiou s jeho zástupcom. Nepozerám sa na našich mladých hráčov, že by z môjho pohľadu im blokoval miesto. Urobil dosť, aby to nebolo tak vnímané.
Boli by sme veľmi radi, keby sa vráti. Ide o špeciálneho hráča, ktorý patrí k najlepším,“ cituje oficiálna stránka súťaže generálneho manažéra Pittsburghu Kylea Dubasa.
Skúsený center sa zaradil medzi legendy Penguins, v historických klubových tabuľkách je so 1407 bodmi na tretej pozícii.
Trikrát (2009, 2016, 2017) oslavoval s tímom zisk Stanleyho pohára a je držiteľ viacerých individuálnych ocenení.