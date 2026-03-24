ONLINE: Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov Montreal Canadiens a Carolina Hurricanes dnes v noci hrali ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V zostave domácich tradične nastúpi slovenský útočník Juraj Slafkovský.
25.03.2026 o 00:00
Montreal
0:0
(0:0, 0:0)
Carolina
Profiligu čaká súboj dvoch vysokých kalibrov. Kým Montreal sa pripravuje na play-off a drží si vynikajúce postavenie v tabuľke Atlantickej divízie aj Východnej konferencie, Carolina dokonca východnému pobrežiu NHL kompletne šéfuje. Hurricanes predbehli Buffalo aj Tampu Bay. Práve po týchto troch mužstvách nasledujú v tabuľke konferencie Canadiens. Forma aj herné prejavy oboch celkov sú na vysokej úrovni a to isté sa dá tvrdiť o individualitách – za zmienku stojí štvorbodový zápis Juraja Slafkovského proti New Yorku Islanders, no aj vymazanie Sidneyho Crosbyho z Pittsburghu, ktoré režíroval trojbodový Seth Jarvis. Zápas v Bell Centre bude bez favorita a dozaista prinesie napínavý a extrémne rýchly hokej, zrejme aj s množstvom gólov.
Vítajte pri textovom online komentári hokejového zápasu základnej časti kanadsko-americkej NHL. Proti sebe nastúpia Montreal Canadiens a Carolina Hurricanes. Zápas sa začne o 00:00.
