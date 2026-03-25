VIDEO: Slafkovský znovu hviezdil. Obrat Montrealu režíroval asistenciou a víťazným gólom

Slovenský útočník Juraj Slafkovský pomohol gólom a asistenciou k triumfu hokejistov Montrealu Canadiens 5:2 nad lídrom Východnej konferencie Carolinou Hurricanes.
Gól strelil aj obranca Erik Černák a Tampa Bay aj jeho zásluhou zvíťazila nad Minnesotou 6:3.
Do kanadského bodovania sa v noci na stredu zapísali aj útočník Dalibor Dvorský, keď asistoval pri víťazstve St. Louis nad Washingtonom 3:0 a obranca Šimon Nemec pri triumfe New Jersey v Dallase 6:4.
Presné zásahy Slafkovského a Černáka sa do štatistík zapísali ako víťazné. Kanonier Montrealu v 30. minúte zvýšil na 3:2, člen druhej obrannej formácie skóroval v 58. minúte na 4:3.
Slafkovský ukradol gól Caufieldovi
Dvadsaťjedenročný krídelník Montrealu najprv v 26. minúte prihral na strelu Nickovi Suzukimi, ktorú dorazil za brankára Frederika Andersena tretí člen elitného útoku Cole Caufield a vyrovnal na 2:2.
Slafkovský sa o štyri minúty neskôr postaral o vedúci gól, keď sa od neho odrazila do siete strela Noaha Dobsona, ktorú ešte predtým tečoval Caufield.
VIDEO: Gól Slafkovského
„Nebol som si istý, či to išlo od hokejky obrancu, ale Cole mal takú peknú oslavu, ktorú som mu nechcel pokaziť,“ povedal o svojom 28. presnom zásahu v prebiehajúcej sezóne. V 70 dueloch nazbieral už 63 bodov (28+35) a bodoval v siedmich zápasoch po sebe (5+5).
V zápase, v ktorom ho vyhlásili za tretiu hviezdu, odohral dokopy 19:30 minút a mal dva plusové body, dve trestné minúty, jednu strelu na bránku a dva bloky.
Caufield strelil 44. gól v sezóne a medzi kanoniermi profiligy je lepší iba Nathan MacKinnon (46) z Colorada. Montreal podržal brankára Jakub Dobeš, ktorý kryl až 41 striel Caroliny a vyhlásili ho za najlepšieho hráča duelu.
„Dobeš je teraz naozaj vo výbornej forme. Myslím si, že si uvedomuje, aký dôležitý je tento úsek a chce pomôcť tímu. Chce zastaviť čo najviac pukov a keď máte niekoho takého, máte väčšiu sebadôveru,“ povedal Slafkovský.
Montreal drží tretiu priečku v Atlantickej divízii, piata Ottawa stráca tri body. Carolina má na čele Východnej konferencie už len jednobodový náskok pred Buffalom.
Černáka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu
Tampa prehrávala doma po prvej tretine 0:2, no po druhej vyrovnala na 3:3 a v závere jej zabezpečil výhru práve Černák.
Slovenský obranca sa presadil so šťastím, keďže v 58. minúte sa puk nahodený takmer cez celé klzisko na zadný mantinel odrazil Filipovi Gustavssonovi nešťastne pomedzi betóny a Černák ho už len dorazil do odkrytej siete.
VIDEO: Gól Černáka
„Dnes sme chceli vyhrať, takže je super, že to vyšlo. Oni mali skvelý štart s dvoma presilovkovými gólmi. Vedeli sme, že musíme hrať lepšie. Začali sme posielať puky na bránku a dostali sme ich pod tlak,“ uviedol Černák, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu zápasu.
Odohral v ňom 15:28 minút, zaznamenal jednu plusku, dve trestné minúty, jednu strelu na bránku, dva bodyčeky a jednu zablokovanú strelu. Černák má v 49 dueloch sezóny na konte desať bodov (2+8).
Darren Raddysh strelil gól a pridal dve asistencie, brankár Andrej Vasilevskij si pripísal 20 úspešných zákrokov a asistenciu pri Černákovom góle. Nikita Kučerov prihral na jeden gól a je ôsmy hráč v histórii NHL s aspoň štyrmi sezónami, v ktorých pokoril 120 bodov (40+80) v základnej časti.
Predtým to dokázali Wayne Gretzky (14-krát), Mario Lemieux (8), Marcel Dionne (6), Phil Esposito (6), Guy Lafleur (5), Jaromír Jágr (4) a Bobby Orr (4).
Dvorský zvíťazil v slovenskom súboji
V súboji krajanov uspel Dvorský, ktorý prispel k domácej výhre St. Louis nad Washingtonom s Martinom Fehérvárym 3:0.
V 55. minúte predviedol peknú akciu s kolegami z tretieho útoku, na ktorej konci upravil Otto Stenberg na 2:0. Brankár Joel Hofer predviedol 21 úspešných zákrokov a dosiahol šiesty shutout v sezóne.
VIDEO: Asistencia Dvorského
Dvorský odohral 12:53 a pripísal si aj jeden plusový bod. V 59 dueloch sezóny má na konte desať gólov a sedem asistencií.
Fehérváry strávil na ľade 17:45 minút, raz vystrelil na bránku, rozdal tri bodyčeky a zablokoval štyri strely.
Nemec si pripísal 24. bod v ročníku (10+14), keď v piatej minúte duelu v Dallase našiel pred bránkou Jacka Hughesa a ten otvoril skóre.
New Jersey viedlo po prvej tretine už 4:1, no nakoniec sa muselo obávať o výsledok a jeho triumf spečatil v poslednej minúte do prázdnej bránky Dougie Hamilton.
Martin Pospíšil bol pri triumfe Calgary nad Los Angeles 3:2 po nájazdoch, na ľade strávil len niečo vyše deväť minút. Pavlovi Regendovi príliš nevyšiel zápas San Jose na ľade v Nashville, keď Sharks prehrali 3:6. Slovenský útočník odohral 13:44 minút a do štatistík si pripísal až tri mínusky.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
70
28
35
63
+7
2.
Šimon Nemec
New Jersey
56
10
14
24
-1
3.
Martin Fehérváry
Washington
71
4
17
21
+13
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
59
10
7
17
-3
5.
Pavol Regenda
San Jose
22
9
1
10
-1
6.
Erik Černák
Tampa
49
2
8
10
+5
7.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
8.
Martin Pospíšil
Calgary
17
1
1
2
-3
Connor McDavid strelil dva góly a priviedol Edmonton k triumfu na ľade Utahu 5:2. Hviezdny hráč tak pokoril métu 1200 bodov v základnej časti profiligy už po 784 zápasoch.
Rýchlejšie to dosiahli len legendy Gretzky (504 zápasov) a Lemieux (593 zápasov). McDavid zároveň dosiahol 401 gólov.
„Mám šťastie, že som mohol hrať s niekoľkými naozaj skvelými hráčmi, myslím si, že to je to hlavné,“ povedal McDavid.
NHL - výsledky (25. marec):
Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Góly: 13. Kapanen (Struble, Demidov), 26. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ), 30. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Dobson), 54. Demidov, 59. Evans (Carrier) - 3. Ehlers (Jarvis, Svečnikov), 8. Staal.
Brankári: Dobeš - Andersen, strely na bránku 19:43
Dallas Stars - New Jersey Devils 4:6 (1:4, 2:0, 1:2)
Góly: 9. Johnston (Harley, Robertson), 22. Johnston (Duchene, Robertson), 33. Robertson (Lundkvist, Johnston), 54. Bourque (Hryckowian, Harley) - 5. Hughes (NEMEC), 10. Bratt (Siegenthaler, Hamilton), 13. Brown (Gricjuk, Siegenthaler), 18. Hughes (Hughes, Bratt), 47. Meier (Hischier, Mercer), 59. Hamilton
Brankári: Oettinger - Allen, strely na bránku: 27:25
Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Góly: 26. Point (Hagel, Raddysh), 33. Guentzel (Raddysh, Goncalves), 36. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 58. ČERNÁK (D'Astous, Vasilevskij), 59. Hagel (Paul), 60. Holmberg (McDonagh) - 3. Zuccarello (Hughes, Boldy), 19. Faber (Tarasenko, Brink), 30. Tarasenko (Johansson, Hartman)
Brankári: Vasilevskij - Gustavsson, strely na bránku: 24:23
St. Louis Blues - Washington Capitals 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 23. Snuggerud (Mailloux, Broberg), 55. Stenberg (DVORSKÝ, Berggren), 60. Kyrou.
Brankári: Hofer - Thompson, strely na bránku: 27:21
Florida Panthers - Seattle Kraken 5:4 pp a sn (0:0, 1:0, 3:4 - 0:0, 1:0)
Góly: 23. Foote (Gregor, Forsling), 46. Luostarinen (Hinostroza, Rodrigues), 48. Verhaeghe, 53. Gregor, rozh. náj. Hinostroza - 49. Evans (Eberle, Catton), 55. Beniers (Montour, Larsson), 57. Eberle, 57. McMann
Brankári: Bobrovskij - Daccord, strely na bránku: 24:26
New York Islanders - Chicago Blackhawks 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
Góly: 1. Lee (Schaefer, Horvat), 49. Holmström (Mayfield), 57. Ritchie (Soucy, Barzal) - 13. Lardis (Nazar, Bertuzzi), 19. Michejev (Frondell), 20. Bertuzzi (Vlasic, Lardis), 27. Nazar (Lardis)
Brankári: Rittich - Söderblom, strely na bránku: 47:24
Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Góly: 18. Couturier (Glendening, Ristolainen), 58. Drysdale (Zegras, Dvorak) - 21. Olivier (Werenski, Severson), 23. Werenski (Severson, Marchment), 45. Marchment (Marčenko, Fantilli)
Brankári: Vladař - Greaves, strely na bránku: 26:19
Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)
Góly: 9. Činachov (Girard, Letang), 52. Rakell (Crosby, Rust) - 5. MacKinnon, 16. Malinski, 17. Nečas (Makar, Nelson), 18. Kelly (O'Connor, Kadri), 38. Nečas (Toews, Malinski), 57. Colton (Ničuškin, Drury)
Brankári: Šilovs - Wedgewood, strely na bránku: 32:30
Boston - Toronto 2:4
Detroit Red Wings - Ottawa Senators 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Góly: 35. Shine (Edvinsson, Seider), 45. Larkin (DeBrincat, Raymond) - 18. Tkachuk (Stützle, Yakemchuk), 30. Yakemchuk (Zub), 32. Eller (Tkachuk)
Brankári: Gibson - Ullmark, strely na bránku: 34:21.
Nashville Predators - San Jose Sharks 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)
Góly: 3. Forsberg (Svečkov, Marchessault), 8. Wood (Marchessault), 12. Josi (Forsberg), 13. Evangelista (O'Reilly, Skjei), 17. Skjei (O'Reilly), 33. Stamkos (Forsberg, Marchessault) - 7. Gaudette (Muchamadullin, Ferraro), 38. Smith, 42. Smith (Černyšov, Desharnais)
Brankári: Saros - Nedeljkovic, strely na bránku: 19:30
Winnipeg - Vegas 4:1
Calgary Flames - Los Angeles Kings 3:2 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 35. Määttä (Olofsson, Strome), 54. Parekh (Coronato, Gridin), rozh. náj. Šarangovič - 3. Byfield (Armia, Doughty), 41. Byfield (Moore, Laferriere)
Brankári: Wolf - Kuemper, strely na bránku: 23:25.
Utah Mammoth - Edmonton Oilers 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Góly: 12. Kerfoot (Durzi, Cole), 32. Crouse (Carcone, Weegar) - 15. Roslovic (Walman, Nugent-Hopkins), 32. Savoie (Bouchard, Henrique), 33. McDavid (Ekholm, Bouchard), 36. Roslovic (Hyman, Bouchard), 60. McDavid
Brankári: Vejmelka - Jarry, strely na bránku: 18:26.
Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
Góly: 6. DeBrusk (Pettersson, Hronek), 34. Boeser (Hronek, Pettersson), 43. O'Connor (Kane) - 26. Killorn (Carlson, Sennecke), 28. Granlund (Carlsson, Carlson), 42. Granlund (Kreider, Carlson), 46. McTavish (LaCombe, Killorn), 60. Terry (Kreider, Leo Carlsson).
Brankári: Lankinen - Dostál, strely na bránku: 30:34.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: