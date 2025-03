Galapredstavenie Kladna nemá obdobu. Tralmaks: Je to šialené. Asi nám pomohla nejaká vyššia moc

BRATISLAVA. To, čo sa stalo na ľade v Mladej Boleslavi, nemá obdobu. Duel posledného kola základnej časti hokejovej extraligy proti Kladnu priniesol prestrelku s 13 gólmi.

Možno by to nebolo až tak nezvyčajné, keby ste nevedeli, že domáci viedli po druhej tretine 5:1, no nedotiahli to do víťazného konca.

V poslednom dejstve strelili "rytieri" bez Jaromíra Jágra v zostave sedem gólov a duel otočili vo svoj prospech.