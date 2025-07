Patril ku kľúčovým osobám pri zisku titulu. Košice si udržali slovenského reprezentanta

Rosandič prišiel do Košíc počas uplynulej sezóny 2024/2025. Napokon v nej odohral celkovo 56 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 21 kanadských bodov za 3 góly a 18 asistencií.

„Sme veľmi radi, že „Rosa“ bude u nás pokračovať. Ako jeden z najskúsenejších obrancov v lige bude pre nás veľkým prínosom. Prajeme mu veľa zdravia a športovej formy do novej sezóny,“ uviedol športový manažér košického klubu Gabriel Spilar.

Vedenie „oceliarov“ nedávno informovalo, že pri skladaní kádra do novej sezóny nepočíta so zahraničnými hráčmi, hoci nie je vylúčené, že sa to zmení počas sezóny.

V kádri tak skončilo viacero legionárov vrátane troch z defenzívy. Z tých obrancov, ktorí počas uplynulej sezóny pravidelne nastupovali a majú slovenský pas, sa na novom kontrakte dohodli všetci - okrem Rosandiča aj Jakub Ferenc, Eduard Šedivý, Radek Deyl či Sebastián Mitro.