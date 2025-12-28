VIDEO: Mišiak zaznamenal v AHL premiérový viacbodový zápas. Prispel k víťazstvu Rockfordu

Radosť hráčov Rockfordu po góle v sieti Texasu. (Autor: X/Rockford IceHogs)
TASR|28. dec 2025 o 08:44
Mišiak má po 23 odohraných zápasoch na svojom konte jeden gól a tri asistencie.

Slovenský hokejista Martin Mišiak prispel v zámorskej nižšej súťaži AHL dvoma asistenciami k triumfu Rockfordu IceHogs nad Texasom Stars 8:4.

Pre 21-ročného útočníka to bol premiérový viacbodový zápas v tejto súťaži, okrem toho v stretnutí zaznamenal dva plusové body.

Mišiak má po 23 odohraných zápasoch na svojom konte jeden gól a tri asistencie. Rockfordu patrí v tabuľke Západnej konferencie 12. priečka s bilanciou 13 výhier a 17 prehier.

VIDEO: Zostrih zápasu Rockford - Texas

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

