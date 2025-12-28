VIDEO: Mišiak zaznamenal v AHL premiérový viacbodový zápas. Prispel k víťazstvu Rockfordu

Slovenský hokejista Martin Mišiak prispel v zámorskej nižšej súťaži AHL dvoma asistenciami k triumfu Rockfordu IceHogs nad Texasom Stars 8:4.
Pre 21-ročného útočníka to bol premiérový viacbodový zápas v tejto súťaži, okrem toho v stretnutí zaznamenal dva plusové body.
Mišiak má po 23 odohraných zápasoch na svojom konte jeden gól a tri asistencie. Rockfordu patrí v tabuľke Západnej konferencie 12. priečka s bilanciou 13 výhier a 17 prehier.
VIDEO: Zostrih zápasu Rockford - Texas
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: