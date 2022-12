Slovák ukončil gólom dlhú sériu bez bodu. Je to úľava, vraví Miloš Roman

BRATISLAVA. Slovenský hokejový reprezentant Miloš Roman sa nedeľu dočkal prvého presného zásahu aj bodu po dvanástich zápasoch, v nedeľňajšom dueli 26. kola českej extraligy prispel gólom k víťazstvu tímu HC Oceláři Třinec 3:0 nad Mladou Boleslavou.

Dvadsaťtriročný útočník v 59. minúte spečatil triumf úradujúceho majstra strelou do prázdnej bránky a pripísal si len svoj druhý gól v aktuálnej sezóne.

"Je to úľava. Veľká vďaka patrí spoluhráčom, ja som musel už len dostať puk do bránky. Napokon vlastne nezáleží na tom, komu to tam padne.