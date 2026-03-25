ONLINE: HK Dukla Michalovce - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (štvrťfinále play-off, 4. zápas)

Hokejisti HK Dukla Michalovce a HK Nitra dnes hrajú 4. zápas štvrťfinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Michalovce pred dnešným stretnutím vedú v sérii 2:1.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: HK Dukla Michalovce - HK Nitra dnes LIVE (hokej, štvrťfinále play-off, 4. zápas, Tipsport liga, streda, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Štvrťfinále 2025/2026
25.03.2026 o 17:30
4. kolo
Michalovce
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vedenie 2:1 vo štvrťfinálovej sérii medzi HK DUKLA Michalovce a HK Nitra je na strane michalovských líšok. V utorkovom stretnutí zvíťazili 4:2. Až päť gólov padlo v tretej tretine. O dva sa postaral Spodniak. Nitrania búdu mať čo robiť, aby zvíťazili na horúcom ľade Michaloviec.
1. štvrťfinálový zápas:
HK Nitra – HK DUKLA Michalovce 4:3pp (0:0, 3:2, 0:1 – 1:0)
Góly a asistencie: 23. Osburn, 27. Buček (Lacka, Carmichael), 36. Jackson (Lacka, Chrenko), 69. Buček – 21. Martel (Roy), 34. Roy (Meliško, Virtanen), 41. Virtanen
2. štvrťfinálový zápas:
HK Nitra – HK DUKLA Michalovce 2:3pp (0:0, 1:1, 1:1 – 0:1)
Góly a asistencie: 35. Krištof (Bajtek, Osburn), 58. Hrnka (Osburn, Buček) – 28. Kytnár (Safaraleyev, Welsh), 50. Virtanen (Martel), 75. Martel (Roy, Meliško)
3. štvrťfinálový zápas:
HK DUKLA Michalovce – HK Nitra 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Góly a asistencie: 30. Spodniak (Roy, Virtanen), 44. Spodniak (Safaraleyev), 46. Roy (Virtanen, Spodniak), 59. Safaraleyev (Kytnár) – 42. Molnár (Čederle), 46. Passolt
Stav série: 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.