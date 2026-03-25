Nitra tretie zaváhanie za sebou nedopustila. S Michalovcami vyrovnala stav série

Tipsport liga - 4. zápas štvrťfinále
HK Dukla Michalovce - HK Nitra 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
Góly: 33. Roy (Martel, Kubka), 58. Martel (Welsh, Virtanen) - 1. Passolt (Paulovič, Osburn), 8. Molnár (Krištof, Čederle), 44. Molnár (Bača, Jackson).
Rozhodcovia: Výleta, Goga - Tichý, Frimmel, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 2177
Michalovce: Glosár - Marcinko, Welsh, Meliško, Sertti, Kubka, Stripai, Rimko - Martel, Roy, Virtanen - Safaralejev, Kytnár, Spodniak - Bartánus, Šmida, Fominych - Varga, Lichanec, Hrabčák - Matta
Nitra: Ferguson - Osburn, Mezei, Graham, Bača, Kostenko, Stacha, Carmichael, Kalman - Paulovič, Krištof, Passolt - Jackson, Chrenko, Molnár - Lacka, Čederle, Okoličány - Bajtek, Hrnka, Buček
/stav série: 2:2/
Hokejisti HK Nitra zvíťazili na ľade HK Dukla Michalovce 3:2 vo štvrtom zápase štvrťfinálovej série play off Tipsport ligy.
Stav série hranej na štyri víťazné zápasy vyrovnali na 2:2. Piaty duel je na programe v piatok na ľade Nitry.
Hostia nastúpili bez potrestaného obrancu Martina Vitaloša, ktorý dostal dištanc na jeden zápas. Do ich zostavy sa po jednozápasovom treste vrátil útočník Matej Paulovič. Nitrania mali ideálny vstup do stretnutia, keď už v 17. sekunde práve Paulovič pripravil streleckú pozíciu Passoltovi, ktorý prekonal Glosára - 0:1.
Domáci hrali následne dve oslabenia v krátkom slede. V druhom z nich Molnár zvýšil na 0:2. V druhej časti sa k dvom početným výhodám dostala aj Dukla a hoci sa im hostia ubránili, v 33. minúte Roy zblízka znížil na 1:2. Hostia pridali dôležitý tretí gól v 44. minúte, keď Molnár zblízka upravil na 1:3.
Hráči Michaloviec sa v 57. minúte dostali k presilovke, ktorú tvrdou strelou využil Martel. Vyrovnať sa im však už nepodarilo ani počas následnej hry bez brankára.
Hlasy po zápase
Erik Čaládi, tréner HK Dukla Michalovce: „Mali sme ťažký začiatok, nebola tam energia, nešli nám nohy. Potom sme našli silu a energiu. Stále sme boli v zápase a bojovali sme o výsledok. Včera sme boli lepší, dnes to nevyšlo. Musíme sa od toho odraziť.“
Ivan Švarný, asistent trénera HK Nitra: „Veľmi vyrovnaný zápas s víťazným koncom pre nás. Začíname si budovať sebavedomie a bojovnosť, teda to, čo nám chýbalo v predošlých troch zápasoch. V závere sme ostali pasívni, súper dostal presilovku. Ustáli sme to, hoci súper mal šance. To nás povzbudí do ďalších bojov.“
