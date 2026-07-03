Dukla Michalovce má novú posilu zo zámoria. Kanadský obranca bude prvýkrát pôsobiť v Európe

Na snímke hokejisti Michaloviec
Na snímke hokejisti Michaloviec (Autor: Tlačová agentúra SR)
TASR|3. júl 2026 o 17:47
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Posledné dve sezóny odohral v ECHL za Fort Wayne Komets.

Novou posilou hokejistov HK Dukla Michalovce sa stal kanadský obranca Harrison Rees.

Dvadsaťšesťročný bek bude po prvý raz v kariére pôsobiť mimo Severnej Ameriky. Vedenie michalovského klubu o jeho príchode informovalo na sociálnej sieti.

Rodák z Mississaugy meria 191 cm, hrá pravou rukou a väčšinu doterajšej kariéry strávil v univerzitnej súťaži NCAA a nižších zámorských ligách.

Na konte má aj dva duely v AHL. Posledné dve sezóny obliekal dres Fort Wayne Komets v ECHL.

V uplynulom ročníku odohral 56 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 16 bodov za päť gólov a 11 asistencií. V play off pridal štyri body (2+2) v 16 dueloch.

Tipsport liga

Na snímke hokejisti Michaloviec
Na snímke hokejisti Michaloviec
Dukla Michalovce má novú posilu zo zámoria. Kanadský obranca bude prvýkrát pôsobiť v Európe
dnes 17:47
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