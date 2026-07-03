Dukla Michalovce má novú posilu zo zámoria. Kanadský obranca bude prvýkrát pôsobiť v Európe

Novou posilou hokejistov HK Dukla Michalovce sa stal kanadský obranca Harrison Rees.
Dvadsaťšesťročný bek bude po prvý raz v kariére pôsobiť mimo Severnej Ameriky. Vedenie michalovského klubu o jeho príchode informovalo na sociálnej sieti.
Rodák z Mississaugy meria 191 cm, hrá pravou rukou a väčšinu doterajšej kariéry strávil v univerzitnej súťaži NCAA a nižších zámorských ligách.
Na konte má aj dva duely v AHL. Posledné dve sezóny obliekal dres Fort Wayne Komets v ECHL.
V uplynulom ročníku odohral 56 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 16 bodov za päť gólov a 11 asistencií. V play off pridal štyri body (2+2) v 16 dueloch.