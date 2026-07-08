Úvodné kolo Tipsport ligy bude v znamení derby zápasov, ponúkne aj reprízu finále

Nová sezóna Tipsport ligy odštartuje v utorok 15. septembra 2026.
V základnej časti nadchádzajúceho ročníka slovenskej najvyššej hokejovej súťaže sa odohrá 54 kôl, podobne ako v predchádzajúcich edíciách. Majstra spoznáme najneskôr 29. apríla 2027.
Hrací formát Tipsport ligy sa oproti minulému ročníku nezmenil. Základná časť ponúkne 54 kôl, po jej skončení si zachová najlepších desať tímov šancu na zisk titulu. Informovala o tom oficiálna stránka zväzu.
Najhoršie dva tímy poputujú do boja o udržanie sa medzi elitou v baráži proti dvom najlepším zástupcom TIPOS SHL.
Najvyššie postavená šestica po základnej časti postúpi priamo do štvrťfinále play-off, družstvá na siedmej až desiatej priečke čakajú kvalifikačné boje o postup do play-off.
Kvalifikácia o postup do play-off sa bude hrať tradične na tri víťazné zápasy, všetky série play-off (od štvrťfinále po finále) na štyri víťazné duely. Šampión Tipsport ligy bude známy koncom apríla, titul obhajuje HK Nitra.
Prvé kolo nového ročníka Tipsport ligy je naplánované na 15. septembra.
„Štart sezóny so sebou vždy prináša veľké očakávania fanúšikov, hráčov aj funkcionárov. Preto sme sa v prvom kole snažili spojiť regionálnych rivalov, čo vyústilo do viacerých zaujímavých súbojov a derby zápasov.
Fanúšikovia sa môžu tešiť napríklad na reprízu finále z predošlej sezóny, v ktorom úradujúci majster z Nitry privíta na domácom ľade Slovan Bratislava,“ povedal člen Ligovej rady Tipsport ligy Andrej Šťastný k úvodnému kolu, v ktorom na seba narazia aj Košice s Prešovom, Poprad so Spišskou Novou Vsou, Banská Bystrica so Zvolenom, Žilina s Trenčínom a Liptovský Mikuláš s Michalovcami.
V porovnaní s predchádzajúcou sezónou, ktorá bola olympijská, stúpne počet reprezentačných prestávok, a to z jednej až na tri.
Tipsport liga sa preruší v novembri, decembri a februári. Naopak, zachované budú piatkovo-sobotňajšie dvojkolá, počas ktorých odohrá každý tím dva duely za dva dni.
Súčasťou termínovníka je naďalej aj desať regionálnych kôl, ktoré sa uskutočnia približne od polovice decembra do polovice januára.
Aktuálny rozpis základnej časti Tipsport ligy ešte môže podliehať zmenám na základe dostupnosti zimných štadiónov, požiadaviek TV vysielateľov, prípadne chorobnosti tímov v priebehu sezóny a pod.
Program 1. kola Tipsport ligy
15. SEPTEMBER 2026
HK Nitra – HC Slovan Bratislava
HC Košice – HC Prešov
HK Poprad – HK Spišská Nová Ves
Vlci Žilina – HK Dukla Trenčín
HC ‘05 Banská Bystrica – HKM Zvolen
HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Michalovce