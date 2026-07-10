Michalovce hlásia tri mená pre novú sezónu. Skúsenosť v útoku doplní mladý obranca

Súčasťou účastníka hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce budú v nasledujúcej sezóne útočníci Richard Šechný, Sebastián Šmida a obranca Denis Tóth. Michalovčania o tom informovali na svojom webe.
Dvadsaťtriročný Šechný strávil uplynulé sezóny najmä v Detve, do Michaloviec prišiel na konci prestupového obdobia na striedavý štart.
Aj 27-ročný Šmida sa k Dukle pripojil v priebehu minulej sezóny. Nováčikom je talentovaný 17-ročný obranca Tóth, mládežnícky reprezentant Slovenska. Počas uplynulej sezóny pôsobil v Spišskej Novej Vsi.