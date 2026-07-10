Michalovce hlásia tri mená pre novú sezónu. Skúsenosť v útoku doplní mladý obranca

Na snímke hokejista Sebastián Šmída.
Na snímke hokejista Sebastián Šmída. (Autor: TASR)
TASR|10. júl 2026 o 11:54
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Šmida sa k Dukle pripojil v priebehu minulej sezóny.

Súčasťou účastníka hokejovej Tipsport ligy HK Dukla Michalovce budú v nasledujúcej sezóne útočníci Richard Šechný, Sebastián Šmida a obranca Denis Tóth. Michalovčania o tom informovali na svojom webe.

Dvadsaťtriročný Šechný strávil uplynulé sezóny najmä v Detve, do Michaloviec prišiel na konci prestupového obdobia na striedavý štart.

Aj 27-ročný Šmida sa k Dukle pripojil v priebehu minulej sezóny. Nováčikom je talentovaný 17-ročný obranca Tóth, mládežnícky reprezentant Slovenska. Počas uplynulej sezóny pôsobil v Spišskej Novej Vsi.

Tipsport liga

Na snímke hokejista Sebastián Šmída.
Na snímke hokejista Sebastián Šmída.
Michalovce hlásia tri mená pre novú sezónu. Skúsenosť v útoku doplní mladý obranca
dnes 11:54
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