Prešov priviedol perspektívnu posilu. Mladý Slovák pôsobil v Česku aj Fínsku

Hokejisti Prešova
Hokejisti Prešova (Autor: TASR)
TASR|11. júl 2026 o 18:41
ShareTweet0

Slovensko reprezentuje na juniorskej úrovni.

Slovenský juniorský hokejový reprezentant Dávid Baláž je najnovšou posilou HC Prešov.

Pre 18-ročného útočníka je to prvé profesionálne pôsobisko. Účastník Tipsport ligy to v sobotu oznámil na sociálnych sieťach.

Trnavský rodák má za sebou angažmán na juniorskej úrovni vo fínskom tíme Mikkelin Jukurit, ako aj v Česku za Spartu Praha či Liberec.

V drese „bielych tigrov“ nastrieľal v uplynulej sezóne 13 gólov a pridal 18 asistencií. Slovensko reprezentoval v juniorských kategóriách od 17 do 20 rokov.

Tipsport liga

Hokejisti Prešova
Hokejisti Prešova
Prešov priviedol perspektívnu posilu. Mladý Slovák pôsobil v Česku aj Fínsku
dnes 18:41
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Prešov priviedol perspektívnu posilu. Mladý Slovák pôsobil v Česku aj Fínsku