Liptovský Mikuláš posilnil brankársky post. Skúsený legionár nastúpil aj v NHL

Brankár Michael Houser v drese Buffala Sabres.
Brankár Michael Houser v drese Buffala Sabres. (Autor: SITA/AP)
10. nov 2025 o 20:35
V najprestížnejšej lige sveta sa predstavil v bránke Buffala Sabres.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejistov HK 32 Liptovský Mikuláš posilnil americký brankár Michael Houser, ktorý má na konte aj šesť zápasov v zámorskej NHL.

Účastník Tipsport ligy o jeho príchode informoval prostredníctvom sociálnej siete.

Tridsaťtriročný Houser pôsobil v uplynulej sezóne na farme Buffala Sabres v AHL v tíme Rochester Americans a v nižšej ECHL v klube Jacksonville Icemen.

Za Buffalo odchytal v NHL štyri duely v sezóne 2020/21 a ďalšie dva v ročníku 2021/22. V AHL nazbieral celkovo viac ako 130 štartov a v ECHL viac ako 300.

dnes 20:35
