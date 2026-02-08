Tri slovenské asistencie. V AHL bodovali Mešár, Pekarčík aj Mišiak

Traja slovenskí hokejisti bodovali v noci na nedeľu v nižšej zámorskej AHL. Krídelník Filip Mešár sa jednou asistenciou podieľal na víťazstve Lavalu Rocket nad Clevelandom 4:1.
Bol to jeho 20. bod (6+14) v 47 dueloch.
Z výhry sa tešil aj útočník Martin Mišiak, ktorý prihral na jeden z gólov Rockfordu IceHogs na ľade Milwaukee (3:1). V 40 stretnutiach v prebiehajúcej sezóne má bilanciu 3+6.
Asistoval aj ďalší útočník Juraj Pekarčík, no jeho Springfield Thunderbirds prehral vonku s Torontom hladko 1:5. Pekarčík nazbieral 19 bodov (6+13) v 44 zápasoch.
