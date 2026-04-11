VIDEO: Mišiak uspel v slovenskom súboji, proti Hlavajovi si pripísal asistenciu

Martin Mišiak v drese Rockfordu (Autor: X/Rockford IceHogs)
TASR|11. apr 2026 o 07:44
ShareTweet0

Získal dvanásty bod v sezóne.

Slovenský hokejista Martin Mišiak si pripísal v noci na sobotu asistenciu v zámorskej AHL, no jeho Rockford prehral s Iowou 4:5.

V bránke hostí bol Samuel Hlavaj, ktorý zaznamenal druhú výhru po sebe, útočník Mišiak si pripísal 12. bod (4+8) v 59. dueli.

VIDEO: Zostrih zápasu Iowa - Rockford

V juniorskej súťaži USHL sa darilo trom Slovákom.

Útočník Samuel Murin zaznamenal gól, asistenciu a dva plusové body, čím pomohol Lincolnu k triumfu 8:4 na ľade Des Moines v zámorskej USHL. Hostia tak vyrovnali stav osemfinálovej série na 1:1.

VIDEO: Gól Murína

Z víťazstva sa tešil aj obranca Adam Beluško, ktorý asistoval pri výhre Muskegonu na pôde Cedar Rapids (3:2). Bilanciu 0+1 mal i útočník Adam Obušek, ktorého Tri-City ťahalo za kratší koniec na ľade Siouxu (3:4 pp).

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»VIDEO: Mišiak uspel v slovenskom súboji, proti Hlavajovi si pripísal asistenciu