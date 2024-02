Zasiahla ho samota a úzkosť. Štrbák o začiatkoch na univerzite: Je to šok

“Keď som po prvýkrát prišiel do Ameriky, bol to kultúrny šok. Keď sa nachádzate na inom kontinente, kde je časový posun šesť hodín, je ťažké rozprávať sa s rodičmi či priateľmi.

Z juniorskej USHL, kde sa mohol spoľahnúť na pomoc rodiny, v ktorej býval, sa presunul do univerzitnej NCAA. A v novom videu, ktoré na sociálnej sieti X uverejnila Michigan State University, kde hráva, opisuje, ako zvládol náročnú zmenu.

Je to divný pocit a predtým som ho nezažil, takže keď ho začnete prežívať prvý raz, môže to byť veľmi intenzívne a môžete začať cítiť emócie, ktoré ste predtým nepoznali,” spomína.

Po prvom roku v Amerike si myslel, že jeho prechod do univerzitného režimu bude jednoduchší. Splietol sa. Musel čeliť psychickým ťažkostiam.

“Predtým, ako som prišiel do Michigan State, myslel som si, že viem, do čoho idem, ale napokon je to iné než som si myslel. Žiť v kampuse je ešte väčší kultúrny šok,” hovorí.

Musel sa popasovať s pocitmi samoty. Najviac ho zasiahli tretí týždeň. Prejavili sa aj na jeho hre, necítil energiu a vedel, že nehrá najlepšie ako dokáže. Na prvý bod čakal do piateho zápasu, hoci teraz v priemere boduje častejšie než v každom treťom.

VIDEO: Maxim Štrbák spomína na začiatky na univerzite