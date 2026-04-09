Z univerzity do profesionálneho hokeja. Štrbák odohral prvý zápas na farme

Slovenský hokejový obranca Maxim Štrbák v noci na štvrtok absolvoval prvý seniorský zápas v kariére. V AHL debutoval za tím Rochester Americans, ktorý zvíťazil nad Syracuse 3:2.
Štrbák nastúpil ako člen tretej obrannej dvojice. V zápase nebodoval, zaznamenal iba jeden mínusový bod.
Dvadsaťročného Štrbáka draftovalo do NHL Buffalo v roku 2023 v 2. kole z celkovej 45. priečky.
Na začiatku apríla podpísal s klubom trojročný nováčikovský kontrakt, ktorý začne platiť od budúcej sezóny (2026/27).
K tímu na farme Sabres sa pripojil na základe amatérskej skúšobnej zmluvy (ATO), teda krátkodobého kontraktu, ktorý umožňuje hráčovi nastúpiť bez štandardnej profesionálnej zmluvy.
Syn bývalého obrancu Martina Štrbáka uplynulé tri sezóny odohral za Michigan State University v univerzitnej NCAA. Pripísal si celkom 102 štartov a 46 kanadských bodov za osem gólov a 38 asistencií.
V ročníku 2025/26 bol druhý najproduktívnejší obranca svojho tímu s 18 bodmi v 37 zápasoch.
Slovensko reprezentoval na štyroch majstrovstvách sveta juniorov, v 19 dueloch zaznamenal 16 bodov (2+14).
