Sukeľ strelil víťazný gól do siete líderskej Sparty. Hrali sme ako tím, tešil sa po zápase

Kapitán Litvínova Matúš Sukeľ.
Kapitán Litvínova Matúš Sukeľ. (Autor: Facebook/HC VERVA Litvínov)
TASR|20. dec 2025 o 10:17
Kapitán Litvínova si okrem gólu pripísal aj jednu asistenciu.

Slovenský hokejista Matúš Sukeľ víťazným gólom zariadil cenné tri body pre Litvínov v súboji posledného tímu českej extraligy s jej lídrom - pražskou Spartou.

„Chemici“ ukončili sériu deviatich prehier vo vzájomných dueloch a výkon svojho tímu po stretnutí vyzdvihol práve 29-ročný kapitán tímu Sukeľ.

Litvínov nadviazal po reprezentačnej prestávke na triumf s Libercom a rovnakým výsledkom 3:2 zdolal aj Spartu.

Premiérovo v prebiehajúcom ročníku tak vyhral trápiaci sa tím zo severozápadu Čiech dve stretnutia za sebou.

„Od začiatku sme mali veľmi dobrý pohyb, boli sme rýchli a silní v súbojoch. Keď sme mohli, napádali sme ich, ak to nebolo možné, tak sme sa trochu stiahli a hrali sme rozumne.

Vzadu nás podržal brankár a my sme hrali aktívne ako tím. Som rád za to, ako to dopadlo,“ uviedol Sukeľ v rozhovore pre klubový web Litvínova.

Slovenský center mal prsty už v góle fínskeho útočníka Markusa Hannikainena, ktorému asistoval v 15. minúte duelu pri presnom zásahu na priebežných 2:1.

Vyrovnanie zariadil v 28. minúte lotyšský útočník Martins Dzierkals, no o necelých päť minút prišiel rozhodujúci moment v podaní Sukeľa.

Na jeho víťaznom góle mal veľký podiel Ondřej Kaše, ktorý sa za bránkou pohral s brániacim obrancom orazením si puku o bránkovú konštrukciu a našiel voľného Sukeľa.

Ten po stretnutí svojho skúseného spoluhráča vyzdvihol: „´Ondro´ vzal na seba dvoch hráčov a nahral mi pred bránku.

Všetci vieme, že je to výborný hráč s kvalitou, čo pri tomto góle jasne preukázal. Robí veci inak ako niektorí hráči, skvelá práca.“

