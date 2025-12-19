Slovákom to v Česku padalo. Dvojbodový Sukeľ pomohol zdolať Spartu, Jágr pri návrate prehral

Matúš Sukeľ
Matúš Sukeľ
TASR|19. dec 2025 o 21:07
Presadili sa aj Pavol Skalický, Andrej Kollár, Lukáš Cingeľ a Jakub Minárik.

Slovenský hokejista Matúš Sukeľ sa podieľal gólom a asistenciou na víťazstve Litvínova 3:2 nad pražskou Spartou v piatkovom stretnutí českej extraligy.

V prvej tretine prihral na presný zásah na 2:1 pre domácich a v druhej časti strelil víťazný gól.

Brno si na domácom ľade poradilo s Libercom 3:1, pričom prvý gól Komety strelil v 11. minúte Andrej Kollár. Výsledku dal konečnú podobu v závere duelu do prázdnej bránky jeho krajan a spoluhráč Lukáš Cingeľ.

Třinec zdolal Plzeň 2:1 po predĺžení aj za pomoci Slovákov. Obranca Patrik Koch asistoval pri vyrovnávajúcom góle na 1:1 v tretej tretine a Libor Hudáček prihral na víťazný gól v záverečnej minúte predĺženia.

Mladá Boleslav zvíťazila 2:1 na ľade Vítkovíc a ukončila sériu štyroch prehier. Prvý gól hostí strelil slovenský útočník Pavol Skalický.

Karlove Vary vyhrali nad Hradcom Králové 4:1, pričom o ich gól na 2:0 sa postarali slovenskí legionári, keď Jakub Minárik skóroval po prihrávke Adama Lukošika a prekonal krajana Stanislava Škorvánka v bránke hostí.

Do zostavy Kladna sa po dlhšom čase vrátil legendárny Jaromír Jágr, ale jeho tím podľahol na domácom ľade Českým Budějoviciam 2:3. Asistenciu pri druhom góle hostí si pripísal Matej Kašlík.

Česká extraliga - sumáre:

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Góly: 47. Nestrašil (Koch), 65. Galvas (Hudáček) - 7. Petman

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Góly: 2. Maštalířský, 15. Hannikainen (Sukeľ), 33. Sukeľ - 15. Hrabík, 28. Dzierkals

HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Góly: 26. Nellis - 4. Skalický, 20. Buchtele

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Góly: 11. Kollár, 17. Zábranský, 60. Cingeľ - 55. Lenc

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Góly: 9. Šťastný, 16. Minárik (Lukošik), 29. Bambula, 60. Beránek - 43. Radil

/S. Škorvánek (H. Králové) odchytal celý zápas/

Rytíři Kladno - Motor České Budějovice 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Góly: 23. Klíma, 39. Robins - 26. Beránek, 31. Kubík (Kašlík), 53. Štencel

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    dnes 21:07
