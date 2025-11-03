Jednotka draftu prekonala rekord. Prepísala zápis legendárneho Orra z roku 1966

NEW YORK. O historický zápis sa v noci na pondelok postaral Matthew Schaefer z New Yorku Islanders. Osemnásťročný hokejista strelil dva góly vo víťaznom súboji proti Columbusu (3:2) a stal sa najmladším obrancom v histórii NHL s viacgólovým zápasom.
Prekonal zápis legendárneho Bobbyho Orra z novembra 1966, ktorý mal 18 rokov a 248 dní. Schaefer dovŕšil 18 rokov 5. septembra.
Mladého Kanaďana draftovali „ostrovania“ tento rok vo vstupnom drafte ako prvého v celkovom poradí. V úvodných 12 zápasoch v drese Islanders nazbieral päť gólov a päť asistencií.
„Je skvelé ho sledovať. Je fantastický korčuliar a je vyrovnaný vo viacerých činnostiach,“ povedal jeho spoluhráč Simon Holmström.
Schaefer strelil prvý gól v presilovke, keď v 6. minúte prestrelil súperovho brankára. V tretej tretine zvýšil na 2:0, keď poslal puk do bránky okolo Elvisa Merzlikinsa. „Je zábava hrať hokej a zábava sa pozerať na takýto zápas,“ citovala Schaefera po víťazstve agentúra AP.
VIDEO: Zostrih zápasu Blue Jackets - Islanders
Meno mladého obrancu skandovali diváci v UBS Arene rovnako ako po jeho prvom góle v NHL počas domáceho otváracieho zápasu 11. októbra.
Schaefer sa stal zároveň tretím najmladším hráčom v expanznej ére od sezóny 1967/68, ktorý strelil dva góly v jednom zápase. V mladšom veku sa tento výkon podaril iba dvom útočníkom - Jordanovi Staalovi (18 rokov a 41 dní, 21. októbra 2006) a Pierrovi Turgeonovi (18 rokov a 54 dní, 21. októbra 1987).
Talentovaný zadák hral v minulej sezóne juniorský hokej za Erie Otters. Teraz nastupuje v prvej presilovkovej formácii Islanders a pravidelne si pripisuje na konto dôležité minúty.
Pri svojom druhom góle však pochválil spoluhráča Andersa Leeho: „Na spoluhráčov sa jednoducho môžem spoľahnúť. Nemyslím si, že by to tak dobre dopadlo, ak by tam ´Leezy´ nebol a neclonil brankárovi. Tým pádom toho veľa nevidel.“
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: