Hokejistu Colorada vypočuje disciplinárka, hrozí mu suspendácia za zákrok na Černáka

NEW YORK. Kanadský hokejista Matt Stienburg z Colorada Avalanche čelí disciplinárnemu konaniu za zákrok na slovenského obrancu Erika Černáka v stredajšom zápase NHL s Tampou Bay.

Rozhodcovia to vyhodnotili ako napadnutie a udelili 24-ročnému nováčikovi trest na 5 minút plus do konca zápasu.

Slovenský zadák odstúpil z hry a duel pre zranenie nedohral. Stihol odohrať 12:06 min., počas ktorých sa prezentoval jedným plusovým bodom, menším trestom a dvoma strelami na bránku.