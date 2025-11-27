VIDEO: Neuveriteľný moment v českej lige. Brankár skóroval cez celé klzisko

Druhá česká hokejová liga skupiny Východ priniesla duel medzi Znojmom a Šumperkom. Domáci boli favoriti, no túto rolu nepotvrdili a prehrali 1:3.
Gólman hostí Martin Sejpal 12 sekúnd pred koncom tretej tretiny získal puk a vystrelil cez celé klzisko.
Trafil bránku súpera a tešil sa so svojimi spoluhráčmi z cenného momentu aj výhry. Tím zo severu Moravy sa dostal na štvrtú priečku tabuľky práve za svojho súpera, stráca na neho štyri body. Tabuľku vedie Havířov, ktorý je po 17 zápasoch bez jedinej prehry.
"Gólman bol fantastický. Poďakovanie si však zaslúži každý hráč," povedal po stretnutí tréner Šumperku Tomáš Sedlák.
VIDEO: Gól brankára Sejpala
Zásah brankára cez celé klzisko je mimoriadnym počinom. V českej extralige sa to podarilo prvýkrát ešte pred štyrmi rokmi vtedajšiemu karlovarskému gólmanovi Filipovi Novotnému v zápase proti Mladej Boleslavi, v druhej lige v jari 2020 skóroval Lukáš Lavinger z Děčína.
Tridsaťdvaročný Sejpal posilnil Šumperk pred aktuálnou sezónou a vytvoril tandem s Martinom Vojtekom mladším, synom rovnomenného bývalého extraligového gólmana.
Sejpal strávil drvivú väčšinu kariéry v druhej lige, do tej prvej nazrel v troch kluboch. Teraz prežil jeden z vrcholov kariéry.