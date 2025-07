Každý tím v NHL hľadá hráčov ako Pospíšil. Jeho nová zmluva v Calgary je férová, tvrdí expert

Pospíšil mal s Calgary platnú zmluvu do konca budúcej sezóny, no jeho spoľahlivé výkony a spokojnosť manažmentu podpis novej výrazne urýchlili.

Keď ho agent oslovil po konci minulého ročníka, že existuje šanca podpísať novú zmluvu, neváhal. Priznal, že ak by bol záujem zo strany Flames, rád by to urobil ešte pred začiatkom sezóny.

„Jedna vec sa mi na Martym (prezývka Pospíšila) páči, a to, že sa nikdy nesťažuje. Zoberie každú úlohu, do tréningu a zápasu ide vždy naplno."

Nová zmluva mu zaručí zvýšenie platu a zároveň pokoj v duši, pretože vie, že do sezóny 2025/26 vstupuje so zabezpečenou budúcnosťou. Kontrakt mu vyprší až v júni 2029.

V streleckej úspešnosti - 3,5 percenta - sa zaradil na chvosť medzi hráčmi Calgary. Strelil iba štyri góly zo 134 striel. Horšie na tom bol iba 2,7 percentami obranca Jake Bean

„Nehovorím, že musím streliť 40 gólov, ale určite by tímu pomohlo, keby som strelil ešte pár gólov navyše. Možno ak strelím aspoň 10 či 15 gólov, možno sa dostaneme do play-off," uviedol Pospíšil. Postup do vyraďovacej časti si zvolil za cieľ do nasledujúceho ročníka.