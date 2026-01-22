K svojej hre sa vrátil rýchlo. Je jedno, ako dlho som nehral, musím byť lepší, vraví Pospíšil

Útočník Calgary Flames Martin Pospíšil nastúpil na svoj prvý zápas NHL v tejto sezóne. Po dvoch stretnutiach na farme si tohtoročnú premiéru v najlepšej lige sveta odbil proti Pittsburghu.
Z návratu do zostavy sa veľmi tešil, bolo to cítiť aj z jeho rozhovorov pred a po zápase.
„Posledné mesiace som sa necítil ako súčasť tímu. Som rád, že už som s nimi. Teším sa na zápas,“ hovoril deň pred sezónnym debutom.
Už vo svojom prvom striedaní aktívne napádal a nebál sa hrať tvrdo. Odniesol si to aj 18-ročný útočník Pens Kindel, ktorého počas jedného striedania narazil dvakrát.
VIDEO: Zostrih zápasu Calgary - Pittsburgh
„Keď som na ľade, neuvedomujem si, že niekoho zrážam. Len hrám svoju hru a snažím sa spraviť to súperovi ťažké. Využívam svoje telo a rýchlosť, aby som vytvoril priestor pre mojich spoluhráčov. Viem, že sa proti mne hrá ťažko, keď hrám fyzicky a rýchlo,“ hodnotil svoju hru.
Pospíšil nastúpil na krídle tretieho útoku po boku Frosta a Farabeeho. Na ľade strávil 12 minút a 51 sekúnd a bol pri dvoch góloch súpera. Pripísal si päť hitov, zblokoval jednu strelu a nebodoval. Bol aj na dvoch vhadzovaniach, jedno z nich vyhral.
Jeho Flames prehrali na domácom ľade 1:4. Po stretnutí nebol spokojný:
„Mali sme pár dobrých striedaní a šancí, ale musíme byť tvrdší a priniesť viac energie. Ja musím začať sám sebou. Je jedno, ako dlho som nehral, musím byť lepší. Boli tam úseky zápasu, keď sme jasne ťahali za kratší koniec, musíme sa zlepšiť.“
Tréner Ryan Huska bol po zápase s výkonom Slováka spokojný:
„Myslím si, že Martin bol jedným z lepších hráčov v našej zostave. Počas prvých striedaní som premýšľal nad tým, ako bude vyzerať po návrate a on viedol náš tím v počte hitov. To je spôsob, akým hrá. Myslím si, že sa dostal do svojho spôsobu hry veľmi rýchlo.“
Martin Pospíšil v NHL nastúpil prvýkrát od 15. apríla 2025. Obdobie bez hokeja bolo náročné.
„Necestuješ s tímom, robíš si svoje veci. Je to náročné hlavne na hlavu. Musel som ísť deň po dni a ostať pozitívny,“ hovoril o svojej situácii.
Na zranenia hlavy sa už stal expertom. V minulosti mu takmer ukončili kariéru a pri jeho hernom štýle je tu vždy risk, že sa obnovia.
„Mohol by som o tom napísať knihu. Je to pre mňa emotívna vec, prešiel som si náročným obdobím. Som rád, že už je to za mnou. Musím sa poďakovať všetkým trénerom a doktorom a hlavne mojej priateľke, nemala to so mnou ľahké. Bolo veľa dní, keď ma nevidela šťastného.“
Martin Pospíšil je aj v nominácii trénera slovenskej reprezentácie Vladimíra Országha na zimnú olympiádu. Jeho návrat do zostavy Calgary nebol týmto faktom urýchlený.
Trénovať na ľade začal začiatkom decembra a do herného diania by sa vrátil bez ohľadu na blížiacu sa olympiádu.
„Ak by som sa chcel ponáhľať, pár týždňov by som už hral. Určite chcem hrať na olympiáde, ale aj keby sa tento turnaj nekonal, bol by som už naspäť,“ komentoval situáciu.
Pospíšil sa vrátil do tímu, ktorému patrí 13. miesto v tabuľke Západnej konferencie. Na play-off pozíciu aktuálne strácajú šesť bodov. Najbližšie nastúpia v noci z piatku na sobotu proti Washingtonu.
Slovenský útočník chce proti Martinovi Fehérvárymu odohrať lepší zápas, ako bol ten proti Pittsburghu.
„Očakával som oveľa viac, snáď to bude lepšie v piatok,“ hovoril po stretnutí.
Pospíšil odohral v NHL dohromady 144 zápasov, strelil v nich 12 gólov a pridal 37 asistencií. Jeho najbližší bod bude s číslom 50 jubilejný.
„Keď ste mimo tak dlho, je to viac o mentálnej ako fyzickej stránke. Musíte si nájsť niečo iné ako hokej, čo vás bude tešiť. Bolo to náročné, ale teraz som šťastný, že môžem hrať s chalanmi,“ uzavrel Pospíšil.
