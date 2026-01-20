Všetko je v poriadku, návrat sa blíži. Calgary povolalo Pospíšila do prvého tímu

Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil bol preradený z farmárskeho tímu Calgary Wranglers do prvého tímu Calgary Flames v NHL.
Klub ho zároveň vyradil z listiny zranených hráčov.
Dvadsaťšesťročný Slovák odohral v AHL dva zápasy, v ktorých sa rozohrával po dlhom zranení, ktoré utrpel ešte počas prípravy na aktuálnu sezónu.
Pospíšil nedohral prípravný zápas proti Vancouveru 1. októbra, keď inkasoval zásah do oblasti tváre po potýčke. Odvtedy figuroval na listine zranených hráčov a v prebiehajúcej sezóne NHL ešte nenastúpil.
Súťažný debut v ročníku 2025/26 absolvoval v noci na sobotu proti Bakersfieldu (1:5). Do stretnutia nastúpil ako center druhej formácie.
Nebodoval, na konto si pripísal tri strelecké pokusy a až dva mínusové body. V druhej tretine si odsedel dvojminútový trest za krošček.
„Bolo skvelé vrátiť sa. Dlho som nehral, takže bolo fajn byť späť v zápase. Na druhej strane sme prehrali, takže spokojný nie som. Potrebujeme pridať a začína sa to odo mňa. Viem, že to bol prvý zápas, ale je čas sa do toho dostať," uviedol Pospíšil.
Druhý zápas odohral o deň neskôr proti rovnakému súperovi (0:1 pp). V stretnutí si pripísal iba mínusový bod.
Na utorkovom tréningu v tíme Flames korčuľoval ako center štvrtého útoku spoločne s Adamom Klapkom a Ryanom Lombergom. V takejto pozícii by mal nastúpiť aj na prvý súťažný zápas sezóny v NHL.
Calgary sa najbližšie predstaví v noci zo stredy na štvrtok od 3:30 SEČ proti Pittsburghu.
Pospíšil by sa v prípade priaznivého zdravotného stavu mal predstaviť aj na Zimných olympijských hrách v Miláne, na ktoré bol nominovaný trénerom Vladimírom Országhom.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: