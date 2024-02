Pospíšil si užíva, keď naštve hviezdy. Chvália ho tréner i spoluhráči

"Je to skvelý pocit, keď naštvete hviezdy. Musím na nich byť tvrdý a nedať im nič zadarmo. Takto hrám," povedal Martin Pospíšil pre oficiálnu webovú stránku klubu.

So 120 "hitmi" je najtvrdšie hrajúcim hráčom Flames, hoci odohral o 16 duelov menej ako niektorí spoluhráči. Jeho hlavný prínos sa neprejavuje vždy na bodoch, hoci ich v 38 dueloch pozbieral už 13. V prvom rade je obetavý a na ľade ide príkladom.

Chváli ho skúsený center

Hráva v lajne s Nazemom Kadrim a Connorom Zarym. Ich spolupráca dlhodobo funguje a Pospíšil má za úlohu postarať sa o tzv. čiernu robotu.

"Nemyslím na to, je to súčasť mojej hry, aby som spoluhráčom vytvoril čo najviac miesta na ľade. Sú zápasy, kde je to ostrejšie, ale nehľadiac na to sa zakaždým snažiť hrať svoju hru a využiť svoju veľkosť," vyjadril sa.