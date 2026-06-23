Životná sezóna ho vyniesla na trón. Nečas prvýkrát získal prestížne ocenenie

Tradičnú domácu anketu Zlatá hokejka pre najlepšieho českého hráča sezóny vyhral prvýkrát útočník Martin Nečas z Colorada.
Druhý skončil v 58. ročníku osemnásobný víťaz David Pastrňák z Bostonu, ktorý kraľoval v predchádzajúcich troch rokoch, tretí bol ďalší forvard z NHL Tomáš Hertl z tímu Vegas. Do prvej desiatky sa dostali štyria brankári, jeden obranca a pätica útočníkov.
Počas slávnostného večera v Divadle na Vinohradoch bola vyhlásená tiež hokejistka roka, ktorou sa stala Natália Mlynková.
Cenu pre najlepšieho parahokejistu si odniesol Patrik Sedláček. Juniorom roka bol vyhlásený Tomáš Galvas, juniorkou Aneta Paroubková a najlepším hráčom extraligy junioriek Vasyl Špilka.
Dvadsaťsedemročný Nečas prežil v NHL životnú sezónu. V základnej časti odohral 78 zápasov a posunul osobné maximá v góloch (38) i nahrávkach (62).
Súčtom 100 bodov prvýkrát v kariére pokoril stobodovú hranicu a obsadil tesne pred Pastrňákom siedme miesto v produktivite celej súťaže.
Avalanche pomohol ako druhý hráč bodovania tímu za Nathanom MacKinnonom k zisku Presidents' Trophy pre najlepší tím základnej časti.
Druhým najproduktívnejším hráčom mužstva bol vďaka 13 bodom (1 +12) z 13 štartov tiež v play off, ktoré však pre Colorado skončilo vo finále Západnej konferencie sklamaním po prekvapivej porážke s Vegas 0:4 na zápasy.
Na domáci trón sa rodák z Nového Mesta na Morave dostal po tom, ako bol v predchádzajúcich troch rokoch zakaždým medzi najlepšou trojicou.
V roku 2023 a vlani obsadil za Pastrňákom druhé miesto, predvlani bol tretí za Pastrňákom a gólmanom Lukášom Dostálem, ktorý skončil tento rok šiesty.
Nečas získal 660 bodov a druhého Pastrňáka porazil o 68 bodov. Tretí Hertl dostal 467 bodov.
Štvrté miesto obsadil Jakub Dobeš pred ďalším brankárom Danielom Vladárom, za šiestym Dostálem skončil jediný zástupca extraligy v najlepšej desiatke - vlani tretí Roman Červenka.
Ôsmy bol útočník Pavel Zacha, deviaty bek Filip Hronek a desiaty gólman Karel Vejmelka.