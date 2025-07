Z Ruska môže zamieriť do NHL. Gernát priznal ponuky zo zámoria, za pôsobením v KHL si stojí

BRATISLAVA. Slovenský hokejista Martin Gernát má za sebou bronz z olympiády, dva tituly v Česku a najnovšie aj Gagarinov pohár s Lokomotivom Jaroslavľ. Napriek všetkému, čo v kariére dosiahol, 32-ročný obranca cíti, že jedna kapitola hokejového života stále zostala otvorená. „Hral som v top ligách v Európe, ale stále v kútiku cítiš, že si ešte niečo nedokončil – a to je NHL,“ priznal Gernát v podcaste (p)opičí biznis.

Záujem prejavili dva tímy Rodáka z Prešova v roku 2011 draftoval tím Edmonton Oilers, no v najlepšej lige sveta si doteraz nikdy nezahral. V minulosti pôsobil dve sezóny v juniorskej WHL a tri ročníky v AHL.

Napriek solídnym číslam pozvánka „hore" nikdy neprišla, v poslednom roku na farme mu navyše sezónu skomplikovalo zranenie kolena. „Stále to vŕta v hlave, je to detský sen. Ale po tridsiatke je ťažké sa tam dostať. Aj keď komunikujem s manažérmi, najväčší problém je vek. Nie výkonnosť alebo zranenia. Skôr to, že radšej dajú priestor draftovanému mladíkovi,“ vysvetlil. Kariéru neskôr reštartoval v Európe - hral za Spartu Prahu, švajčiarsky Lausanne či v Třinci.

Slovenský obranca Martin Gernát (HC Oceláři Třinec) sa teší z víťazstva v českej hokejovej lige. (Autor: hcocelari.cz)

Posledne dve sezóny si obliekal dres Lokomotivu Jaroslavľ v ruskej KHL. Aj tam patril medzi najlepších obrancov tímu a v sezóne 2024/25 sa spolu s Richardom Pánikom radovali zo zisku Gagarinovho pohára. Po sezóne Gernátovi vypršala zmluva s Jaroslavľom a nie je jasné, či zotrvá v Rusku aj počas nasledujúceho ročníka.

„V Európe som nemal 5 rokov agenta, teraz ma oslovili Rusi, že som mal slušné dve sezóny a boli by radi, ak by mohli vyskúšať so mnou Ameriku. Povedal som im, že kľudne môžete, ale nepotrebujem ako 18-ročný počúvať, že si najlepší a že vybavia hory-doly. Povedal som, dajte mi jednocestnú zmluvu, to je moja podmienka, dajte pero, papier. Ak to bude, môžu mi volať. Ak nie, budem pokračovať v Európe," pokračoval Gernát v podcaste. Záujem o slovenského beka prejavili dva kluby – Tampa Bay Lightning a Edmonton Oilers. „Som tomu otvorený, ale viem, aká je realita ako funguje hokejový svet. Nepotrebujem sa tam naháňať a robiť zo seba somára," upozornil. Ak by nastúpil v budúcej sezóne v NHL, stal by sa najstarším debutujúcim Slovákom v profilige. Doteraz drží rekord Ľubomír Sekeráš, ktorý v sezóne 2000/2001 hrával za Minnesotu Wild ako 31-ročný.

Aj Ukrajina útočí na Rusko, hovorí Gernát pôsobí v KHL od roku 2023. Jeho rozhodnutie podpísať zmluvu s Jaroslavľom uprostred vojny na Ukrajine vyvolalo doma vášne. Obranca si však za svojím krokom stojí. „Aj ja nie som zástanca vojny. Nikto nechce, aby umierali nevinní ľudia. Ale bol som vo fáze kariéry, kde som stagnoval, a chcel som sa posunúť. Prišla výzva a ja som ju prijal. Vedel som, že to sleduje celé Slovensko aj Európa. A chcel som si dokázať, že na to mám,“ hovorí. Podľa jeho slov bola úroveň v KHL mimoriadne vysoká a zázemie na špičkovej úrovni. „Po NHL je to najlepšia liga, aká v Európe existuje. Ani jeden top tím z Európy by nemohol konkurovať top tímom z KHL.“

Jedným z dôvodov, prečo Gernát pôsobil v Rusku, bola aj finančná stránka. Podľa vlastných slov si pri bonuse mohol zarobiť až 900-tisíc eur ročne v čistom, čo je takmer trojnásobok oproti pôsobeniu vo Švajčiarsku. „Keby aj tí ľudia, čo na nás nadávajú, dostali takú možnosť, veľa z nich by si to premyslelo. Je to veľký rozdiel," dodal.

Počas rozhovoru sa nevyhol otázke ruskej popagandy počas vojny na Ukrajine. „Niečo vidíme v televízii a čítame v novinách a niečo úplne iné sa deje tam. Môžem za seba povedať, že sme tam išli s veľkým rešpektom. Strávili sme tam dva roky a nestretli sme sa ani s jedným problémom. Boli akurát nejaké SMS ohľadom uzatvorenia vzdušného priestoru v Moskve, to sa samozrejme ku mne dostalo.