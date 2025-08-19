Rysovala sa možnosť v NHL, no ostal v Rusku. Gernát podpísal novú zmluvu

Martin Gernát.
Martin Gernát. (Autor: TASR)
TASR|19. aug 2025 o 19:03
ShareTweet0

Gernát bol v uplynulej sezóne 2024/2025 najproduktívnejší hráč tímu.

JAROSLAVĽ. Slovenský hokejový obranca Martin Gernát podpísal novú ročnú zmluvu s klubom ruskej KHL Lokomotiv Jaroslavľ.

V jeho drese odohral uplynulé dve sezóny, v oboch sa tím dostal do finále. Klub informoval o pokračovaní spolupráce s 32-ročným obrancom na oficiálnej stránke.

Gernát bol v uplynulej sezóne 2024/2025 najproduktívnejší hráč tímu, keď nazbieral celkovo 36 kanadských bodov za 7 gólov a 29 asistencií.

Tímu pomohol k zisku Gagarinovho pohára. Gernát po sezóne priznal, že má aj ponuky z KHL, pričom v hre bol aj návrat do Edmontonu, ktorý ho draftoval v roku 2011.

Napokon však bude jeho kariéra pokračovať v KHL, v ktorej začne svoju tretiu sezónu.

KHL

    Martin Gernát.
    Martin Gernát.
    Rysovala sa možnosť v NHL, no ostal v Rusku. Gernát podpísal novú zmluvu
    dnes 19:03
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»KHL»Rysovala sa možnosť v NHL, no ostal v Rusku. Gernát podpísal novú zmluvu