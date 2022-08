Strelí Fehérváry viac ako osem gólov? V ofenzíve Washingtonu chce byť užitočnejší

"Momentálne mám za sebou osem týždňov silovej prípravy a niekoľko týždňov už chodím aj na ľad," uviedol 22-ročný Bratislavčan pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Do hlavného mesta USA odcestuje v polovici septembra.

Fehérváry si myslí, že sa stal jedným z pilierov obrany Capitals vďaka tvrdej práci: "Je to super. Hrávam prvú obranu a dvadsať minút na zápas. Som nesmierne rád za takú príležitosť."

Uvedomuje si však, že jeho pozícia sa môže veľmi ľahko zmeniť, ak nebude pokračovať v poctivej práci.

"V novej sezóne to môže byť iné, ale teraz už mám svoje miesto a je to teda určite lepšia pozícia ako pred rokom. Vedel som, že na to mám a potrebujem iba dostať šancu. Prišla a už som ju nepustil. Základom bolo odovzdať maximum počas každej možnej príležitosti.

Vždy sa snažím hrať tú svoju nepríjemnú hru, byť tvrdý a dobre korčuľovať. Teraz sa snažím popracovať na ďalšom zlepšení. Rád by som bol ešte užitočnejší v ofenzíve a cieľom je aj zvýšenie konzistentnosti výkonov. Jednoducho chcem byť opäť o čosi lepší obranca."



Účastník troch seniorských svetových šampionátov absolvoval v sezóne 2021/2022 v drese Washingtonu 79 duelov základnej časti s bilanciou osem gólov a deväť asistencií, v šiestich zápasoch play-off nebodoval. Spolu má v kanadsko-americkej profilige na konte 93 štartov so ziskom 18 bodov (8+10).