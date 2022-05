Fehérváry ani chvíľu neváhal. Cení si každú šancu reprezentovať

S Washingtonom sme vypadli v piatok (amerického času, pozn.), v sobotu a v nedeľu som sa balil a vyrazil som cez Reykjavík do Helsínk. Ubehlo to celkom rýchlo, všetko som stíhal a som rád, že som tu.

Má za sebou prvú kompletnú sezónu v NHL. V sobotu nadránom skončil s tímom Washington Capitals v play off o Stanleyho pohár a v pondelok krátko popoludní pricestoval do dejiska majstrovstiev sveta .

Neboli žiadne iné možnosti ako priletieť skôr. Celú noc som cestoval, takto to vyšlo. Ak by som mal hrať proti Kanade, už by to bola veľká naháňačka. Budem sa snažiť čo najskôr nabehnúť na fínsky čas a uvidím, ako sa budem cítiť.

Špekulovalo sa ešte nad možnosťou, že by ste nastúpili už na pondelňajší zápas proti Kanade. Bolo to reálne?

Už v apríli ste spomínali, že ak nebudete mať klubové povinnosti v NHL, prídete na majstrovstvá. Ani chvíľu ste po vypadnutí v play off neváhali?

Vždy keď mám možnosť, tak chcem hrať za Slovensko a cením si každú možnosť obliecť si reprezentačný dres

Pozerali ste si súpisky súperov na turnaji?

Hľadal som na súpiskách najmä hráčov z NHL. Chalanov čaká v pondelok náročný zápas, Kanada tu má mladý, ale silný tím.

Ako hodnotíte uplynulú sezónu v NHL?

S Washingtonom sme nedosiahli najlepší tímový výsledok, mali sme tím na to, aby sme v play off postúpili cez Floridu, no žiaľ, nevyšlo to. Ak by som ju mal hodnotiť z individuálneho hľadiska, tak môžem byť spokojný.