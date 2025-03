VIDEO: Asistoval, strelil gól a oslavoval na Supermana. Je to moja práca, vraví Fehérváry

„Marty (Martin Fehérváry, pozn.) pre nás robí veľmi veľa. Hrá veľa minút, pravidelne nastupuje proti najlepším útočníkom a robí to dobre,” uviedol nedávno na jeho adresu tréner Carbery.

WASHINGTON. Ak by sme mali v aktuálnej sezóne vybrať jedného zo Slovákov v NHL, ktorý podával konzistentné výkony, určite by sme museli ukázať na Martina Fehérváryho.

Pre rodeného Bratislavčana to bola 14. gólová prihrávka, ktorou si vytvoril nové osobné maximum. Doteraz ich najviac nazbieral vlani – 13.

Svoju chybu slovenský obranca takmer okamžite odčinil. Útočník „Caps” Tom Wilson naviedol puk do pásma, vymenil si ho s Alexeiom Protasom a naservíroval ho Fehérvárymu rovno medzi kruhy.

Po gólovej strele spadol na zem a oslavoval. Oficiálny profil Washingtonu po zápase uverejnil fotografiu, na ktorej sa Fehérváry raduje s pózou, ktorá je známa z filmu Superman.

„Mal som skvelú príležitosť v druhej tretine, ale nepremenil som ju. To ma trochu štvalo. Chcel som streliť z prvej, ale puk bol trochu vzadu, tak som sa len snažil vystreliť a prešlo to dnu, takže som z toho naozaj šťastný. Samozrejme, Wilson to zahral skvelo,” uviedol po zápase Fehérváry.

Bol to pre neho tretí viacbodový zápas v ročníku. Po 61 zápasoch tejto sezóny má na svojom konte dovedna 17 bodov, čo je jeho doterajšie kariérne maximum.