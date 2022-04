Strieľa lakrosové góly, túži po NHL. Chromiak v Kanade dominuje, pôjde na MS?

Do klubu Kingston Frontenacs pricestoval v sezóne 2019/20 potom, čo si ho v import drafte vybrali z druhého miesta v prvom kole. Za klub odohral 28 zápasov so ziskom 33 bodov (11+22).

Frontenacs sa nachádzajú na treťom mieste Východnej konferencie a zabezpečili si postup do play off. Do konca základnej časti im ostáva odohrať tri zápasy.