VIDEO: Chromiak potvrdil skvelú formu. Pospíšil opäť nastúpil a gólom zažiaril iný Slovák

Slovenský hokejista Martin Chromiak bodoval v štvrtom zápase za sebou v nižšej zámorskej AHL.
Útočník Ontaria Reign zaznamenal asistenciu na jediný gól svojho tímu.
Chromiak mal sekundárnu asistenciu pri vyrovnávajúcom góle Colea Guttmana na 1:1. V tejto sezóne odohral 39 stretnutí a získal 31 bodov (15+16).
VIDEO: Chromiakova asistencia
Strelecky sa presadil jeho krajan Martin Mišiak. Útočník Rockfordu IceHogs dostal svoj tím do vedenia 1:0 proti Chicagu Wolves. Rockford nakoniec vyhral duel 6:5 po samostatných nájazdoch.
Mišiak dosiahol tretí gól v sezóne. Po 33 dueloch má na konte aj päť asistencií.
VIDEO: Gól Mišiaka
Radosť z bodu ani výhry nemali Jakub Demek s Jozefom Viliamom Kmecom, ktorých Henderson prehral s Coloradom 1:4.
Iba mínusový bod si pripísal na konto Martin Pospíšil v drese Calgary Wranglers, ktorý sa na farme Flames rozohráva pred návratom do NHL a olympijským turnajom v Miláne.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: