VIDEO: Chromiak potvrdil skvelú formu. Pospíšil opäť nastúpil a gólom zažiaril iný Slovák

Martin Chromiak
Martin Chromiak (Autor: ontarioreign.com)
Sportnet, TASR|19. jan 2026 o 07:50
ShareTweet0

Zaznamenal asistenciu na jediný gól svojho tímu.

Slovenský hokejista Martin Chromiak bodoval v štvrtom zápase za sebou v nižšej zámorskej AHL.

Útočník Ontaria Reign zaznamenal asistenciu na jediný gól svojho tímu.

Chromiak mal sekundárnu asistenciu pri vyrovnávajúcom góle Colea Guttmana na 1:1. V tejto sezóne odohral 39 stretnutí a získal 31 bodov (15+16).

VIDEO: Chromiakova asistencia

Strelecky sa presadil jeho krajan Martin Mišiak. Útočník Rockfordu IceHogs dostal svoj tím do vedenia 1:0 proti Chicagu Wolves. Rockford nakoniec vyhral duel 6:5 po samostatných nájazdoch.

Mišiak dosiahol tretí gól v sezóne. Po 33 dueloch má na konte aj päť asistencií.

VIDEO: Gól Mišiaka

Radosť z bodu ani výhry nemali Jakub Demek s Jozefom Viliamom Kmecom, ktorých Henderson prehral s Coloradom 1:4.

Iba mínusový bod si pripísal na konto Martin Pospíšil v drese Calgary Wranglers, ktorý sa na farme Flames rozohráva pred návratom do NHL a olympijským turnajom v Miláne.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Martin Chromiak
    Martin Chromiak
    VIDEO: Chromiak potvrdil skvelú formu. Pospíšil opäť nastúpil a gólom zažiaril iný Slovák
    dnes 07:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»VIDEO: Chromiak potvrdil skvelú formu. Pospíšil opäť nastúpil a gólom zažiaril iný Slovák