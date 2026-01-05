VIDEO: Chromiak hviezdou zápasu po skvelom výkone. Gólmi zažiaril aj ďalší Slovák

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa stal druhou hviezdou zápasu v zápase Ontaria Reign proti Iowa Wild v nižšej zámorskej AHL.
Útočník strelil dva góly tímu a pomohol mu k triumfu 3:0.
Chromiak sa najprv presadil v polovici prvej tretiny, keď vypicho puk súperovi a samostatný únik premenil bekhendovým zakončením.
VIDEO: Prvý gól Chromiaka v zápase
V polovicu duelu pridal druhý presný zásah v stretnutí. Chromiak získal puk v strednom pásme a opäť sa presadil po individuálnej akcii. Bol to pre neho tretí viacgólový zápas v sezóne. Po 32 dueloch má na konte 23 bodov (13+10).
VIDEO: Druhý gól Chromiak
VIDEO: Rozhovor s Chromiakom
Prvýkrát v ročníku sa presadil aj Maroš Jedlička a hneď dvakrát. Colorado však podľahlo Hendersonu 3:4.
Slovenský útočník najprv v polovici prvej tretiny vyrovnal na 1:1, keď ho spoza brány našiel Luke Toporowski.
VIDEO: Prvý gól Jedličku
V úvode druhej časti opäť skóroval. Po strele spoluhráča si všimol puk pred bránkovou čiaro a doklepol ho do siete, čím vyrovnal na 2:2. Po 21 stretnutiach má bilanciu 2 góly a 4 asistencie.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: