VIDEO: Chromiak hviezdou zápasu po skvelom výkone. Gólmi zažiaril aj ďalší Slovák

Martin Chromiak
Martin Chromiak (Autor: ontarioreign.com)
Sportnet|5. jan 2026 o 08:03
Bol to pre neho tretí viacgólový zápas v sezóne.

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa stal druhou hviezdou zápasu v zápase Ontaria Reign proti Iowa Wild v nižšej zámorskej AHL.

Útočník strelil dva góly tímu a pomohol mu k triumfu 3:0.

Chromiak sa najprv presadil v polovici prvej tretiny, keď vypicho puk súperovi a samostatný únik premenil bekhendovým zakončením.

VIDEO: Prvý gól Chromiaka v zápase

V polovicu duelu pridal druhý presný zásah v stretnutí. Chromiak získal puk v strednom pásme a opäť sa presadil po individuálnej akcii. Bol to pre neho tretí viacgólový zápas v sezóne. Po 32 dueloch má na konte 23 bodov (13+10).

VIDEO: Druhý gól Chromiak

VIDEO: Rozhovor s Chromiakom

Prvýkrát v ročníku sa presadil aj Maroš Jedlička a hneď dvakrát. Colorado však podľahlo Hendersonu 3:4.

Slovenský útočník najprv v polovici prvej tretiny vyrovnal na 1:1, keď ho spoza brány našiel Luke Toporowski.

VIDEO: Prvý gól Jedličku

V úvode druhej časti opäť skóroval. Po strele spoluhráča si všimol puk pred bránkovou čiaro a doklepol ho do siete, čím vyrovnal na 2:2. Po 21 stretnutiach má bilanciu 2 góly a 4 asistencie.

