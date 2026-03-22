VIDEO: Chromiak si vychutnal brankára a strelil gól. Pekarčík rovnako s dvojbodovým duelom

Slovenský hokejista Martin Chromiak sa blíži k hranici 50 bodov v tejto sezóne nižšej zámorskej súťaži AHL.
Útočník Ontaria zaznamenal víťazný gól a pridal aj asistenciu. Vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu. Reign vyhralo na ľade Iowa Wild 3:1. Brankár Samuel Hlavaj pozeral duel zo striedačky domácich.
Chromiak necelých päť minút pred koncom tretej tretiny využil veľkú chybu Matta Kiersteda, vychutnal si brankára a dosiahol 22. gól v tejto sezóne.
VIDEO: Chromiakov gól
Slovenský útočník si pripísal aj asistenciu, keď v druhej tretine našiel počas presilovej hry pred bránkou úplne voľného Nikitu Alexandrova.
Chromiak v tomto ročníku odohral 61 stretnutí a získal už 46 bodov (22+24). Zlepšuje si svoje maximum. V minulej sezóne dosiahol 39 bodov.
VIDEO: Chromiakova asistencia
Strelecky sa presadil jeho krajan Juraj Pekarčík zo Springfieldu. V 17. minúte prvej tretiny ho našiel cez celé útočné pásmo Julien Gauthier a Slovák prestrelil domáceho brankára Belleville.
VIDEO: Pekarčíkov gól
Pekarčík sa podieľal aj na víťaznom gól svojho tímu. Na konci skvelej kombinácie Thunderbirds našiel Dylana Petersona, ktorý využil prázdnu bránku. Springfield vyhral 5:3.
VIDEO: Asistencia Pekarčíka
Pekarčíka vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. Vo svojej prvej sezóne v AHL odohral doteraz 59 stretnutí a dosiahol 31 bodov (9+22).
Adam Sýkora zaknihoval dva mínusové body pri prehre Hartfordu 3:6 s Torontom. Pre slovenského útočníka to bol 200. zápas v základnej časti AHL.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: