VIDEO: Chromiak si otvoril tohtosezónny gólový účet, zaznamenal jubilejný stý bod

Martin Chromiak. (Autor: X/Ontario Reign)
Sportnet|13. okt 2025 o 07:27
Pomohol k víťazstvu Ontaria Reign.

ONTARIO. Na úvodný presný zásah tejto sezóny nečakal dlho, prišiel hneď v druhom stretnutí ročníka.

Slovenský útočník Martin Chromiak strelil premiérový gól v AHL v tejto sezóne. Jeho tím Ontario Reign vyhral nad Tucson Roadrunners 4:2.

VIDEO: Gól Martina Chromiaka proti Tucson Roadrunners

Slovák sa presadil v 46. minúte v presilovej hre, skóre zvyšoval už na konečných 4:2.

Pre domácich to bolo prvé víťazstvo v sezóne, keď v sobotu podľahli rovankému súperovi po predĺžení 4:5.

V tabuľke Západnej konferencie sa vyšplhali na 5. miesto, hostia spadli na desiate.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

