VIDEO: Chromiak si otvoril tohtosezónny gólový účet, zaznamenal jubilejný stý bod

ONTARIO. Na úvodný presný zásah tejto sezóny nečakal dlho, prišiel hneď v druhom stretnutí ročníka.
Slovenský útočník Martin Chromiak strelil premiérový gól v AHL v tejto sezóne. Jeho tím Ontario Reign vyhral nad Tucson Roadrunners 4:2.
VIDEO: Gól Martina Chromiaka proti Tucson Roadrunners
Slovák sa presadil v 46. minúte v presilovej hre, skóre zvyšoval už na konečných 4:2.
Pre domácich to bolo prvé víťazstvo v sezóne, keď v sobotu podľahli rovankému súperovi po predĺžení 4:5.
V tabuľke Západnej konferencie sa vyšplhali na 5. miesto, hostia spadli na desiate.
