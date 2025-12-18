VIDEO: Chromiak hviezdil v AHL, strelil dva góly. Potrebovali sme víťazstvo, povedal

Slovenský hokejový útočník Martin Chromiak z tímu Ontario Reign strelil dva góly v nočnom zápase AHL na ľade Bakersfield Condors.
Prispel nimi k triumfu hostí 4:0. Po 25 stretnutiach zámorskej súťaže má bilanciu 10 gólov a 9 asistencií.
„Každý z nás vedel, že toto víťazstvo potrebujeme,“ povedal Chromiak pre web Reign. Dvadsaťtriročný Slovák otvoril skóre v presilovke v 18. minúte, v 23. zvýšil na 2:0 pre hostí.
Ontario zvíťazilo v piatom zo šiestich duelov a jeho hráči si napravili chuť po prehre na ľade Colorada Eagles 1:6.
„V tom zápase sme neboli v najlepšej forme. Dnes sme hrali veľmi dobre. Každý vedel, že dnes potrebujeme víťazstvo. Spravili sme nejaké zmeny v zostave. Bolo fajn, že sme v presilovke skórovali na prvý pokus,“ konštatoval Chromiak.
Slovenský brankár Samuel Hlavaj nenadviazal na čisté konto z predošlého stretnutia. Jeho tím Iowa Wild podľahol na domácom ľade Grand Rapids Griffins 2:5, hoci viedol 2:0. Hlavaj inkasoval štyri góly.
Útočník Juraj Pekarčík v drese Springfieldu Thunderbirds sa tešil z víťazstva na ľade Lehigh Valley Phantoms 3:1. Do kanadského bodovania sa nezapísal.
Po 24 zápasoch má na konte 13 bodov za 5 gólov a 8 asistencií. Body si v noci na štvrtok nepripísal ani útočník Pavol Regenda, ktorého San Jose Barracuda prehral na ľade Coachella Valley Firebirds 2:4.
