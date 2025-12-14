VIDEO: Pekarčík prispel k triumfu. Hral sa aj slovenský súboj a pripomenul sa Regenda

Slovenský hokejista Juraj Pekarčík po troch zápasoch bodoval v nižšej zámorskej AHL.
Útočník zaznamenal ôsmu asistenciu v sezóne a pomohol Springfieldu k triumfu 3:2 na ľade Uticy.
Pekarčík v úvode tretej tretiny asistoval na druhý gól tímu, keď sa presadil Nikita Susujev.
VIDEO: Pekarčíková asistencia
Slovenský súboj sa hral na ľade Colorada Eagles. V drese domácich sa predstavil Maroš Jedlička a za hostí hral Martin Chromiak
Z triumfu sa tešil Jedlička, ktorý sa zapísal štvrtou asistenciou v sezóne do kanadského bodovanie
V úvode druhej časti vybojoval puk a bol na začiatku akcie, pri ktorej Alex Barre-Boulet zvýšil na 3:0.
VIDEO: Jedličkova asistencia
Asistenciu mal aj Pavol Regenda. San Jose Barracuda trikrát prehrávalo na ľade Texasu, no aj vďaka nemu otočilo výsledok a uspelo 4:3 po predĺžení.
Slovák tri minúty pred koncom tretej časti vyhodil puk z vlastného pásma a akciu ukončil vyrovnávajúcim gólom na 3:3 Filip Bystedt.
VIDEO: Regendova asistencia
Regenda má po 24 dueloch bilanciu 3+7.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: