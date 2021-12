Som šťastný a chcem strieľať góly, vraví Studenič. Povolali ho do NHL

NEW JERSEY. Po trinástich zápasoch na farme v AHL dostane Marián Studenič ďalšiu šancu v najlepšej lige sveta. Táto správa ho potešila, na tlačovej konferencii sa celý čas usmieval.

„Hral som presilovky, dostával som sa do mnohých útočných situácií. Vyhovovalo mi to, samozrejme, nabral som aj sebavedomie, dal som zopár gólov, to vždy poteší,“ uviedol.

Tešila ho aj séria výhier. Podarilo sa mu s tímom vytvoriť rekord AHL, keď vyhrali prvých trinásť stretnutí sezóny.