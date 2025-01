Veľká pocta pre dvoch slovenských velikánov. Vybrali ich do All Star tímu štvrťstoročia

NEW YORK. Bývalí slovenskí hokejisti Marián Hossa a Zdeno Chára sa dostali do druhého All Star tímu Ottawy Senators uplynulého štvrťstoročia.

Hokejová NHL postupne zverejňuje hviezdne výbery jednotlivých tímov, ktoré zostavili viacerí renomovaní experti ako aj vybraní hráči.

V prvom tíme Senators za obdobie od 1. januára 2000 do 31. decembra 2024 sa ocitli brankár Craig Anderson, obrancovia Erik Karlsson a Wade Redden, útočníci Daniel Alfredsson, Dany Heatley a Jason Spezza.