Predtým hviezdil v NHL, dnes v podcaste. Marián Gáborík oslavuje 40 rokov

Historický zápis Gáborík zaznamenal aj v roku 1999, keď vo veku necelých 17 rokov získal bronz na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov. V tom istom roku si bronzovú medailu priniesol aj zo svetového šampionátu hráčov do 18 rokov.

V roku 2003 výrazne prispel k postupu Minnesoty do finále Západnej konferencie. V play off nazbieral 17 bodov za deväť gólov a osem asistencií.

V roku 2013 začal pôsobiť v Columbuse Blue Jackets, odkiaľ prešiel do klubu Los Angeles Kings, s ktorým v roku 2014 získal Stanleyho pohár po víťaznej finálovej sérii s New Yorkom Rangers. So 14 gólmi sa Gáborík stal najlepším strelcom play off.

1035 zápasov a 815 bodov

Po piatich ročníkoch v Kalifornii zamieril počas sezóny 2017/18 do Ottawy, za ktorú odohral 16 zápasov a získal sedem bodov za štyri góly a tri asistencie. Ročník však nedohral pre problémy s chrbtom.

Od marca 2018 sa už v súťažnom zápase nepredstavil. Posledné tri roky strávil na listine zranených hráčov.

Marián Gáborík, kanonier NHL, prezývaný Gaby, alebo Brambor, oficiálne ukončil športovú kariéru 4. novembra 2021.