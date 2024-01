Košice hlásia návrat bývalého útočníka, Trenčín si postil služby švédskeho legionára

"S HC Košice sme sa dohodli na podmienkach zatiaľ mesačného hosťovania Mareka Slováka. U nás mu to nešlo podľa našich a ani jeho predstáv.

KOŠICE. Hokejové Košice vo štvrtok posilnil útočník Marek Slovák. Do tímu prišiel na hosťovanie z Nitry, kam prestúpil po predchádzajúcej sezóne práve od úradujúceho majstra.

Dukla Trenčín a švédsky hokejový útočník Filip Ahl sa dohodli na predĺžení spolupráce o ďalšie dva roky. Účastník najvyššej súťaže o tom informoval vo štvrtok na sociálnych sieťach.

Dvadsaťšesťročný krídelník posilnil tím pred začiatok prebiehajúcej sezóny, odohral 20 zápasov a získal 19 bodov (9+10). Počas ročníka sa stal kapitánom mužstva.

"Filip je legionár, ktorý spĺňa všetky atribúty takéhoto hráča. Je to líder na ľade aj mimo ľadu.

Každý tréning aj každý zápas ide na 110% a myslím, že toto je to, čo sa od zahraničného hráča očakáva. Je to jeden z dôvodov prečo je kapitán, myslím si, že je taktiež veľmi obľúbený medzi hráčmi v kabíne a my sme radi, že u nás bude pokračovať," uviedol športový manažér a tréner Branko Radivojevič.