Hrivík vo Švédsku predĺžil zmluvu. Chcem pomôcť k titulu, vraví

LEKSAND. Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík sa dohodol so švédskym klubom Leksands IF na zmluve do konca sezóny 2025/2026.

Hrivík prvýkrát prišiel do Leksandu v lete 2019 a v jeho drese absolvoval dve individuálne vydarené sezóny. V sezóne 2020/2021 sa stal najproduktívnejším hráčom základnej časti, keď nazbieral 51 bodov za 14 gólov a 37 asistencii.

Pred ročníkom 2021/2022 zamieril do KHL a v drese klubu Torpedo Nižnij Novgorod odohral 44 zápasov. V pozícii kapitána doviedol Slovensko k bronzovým medailám na ZOH v Pekingu a po olympiáde sa vrátil do Leksandu.