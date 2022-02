Ramsay: Zničili mi oblek aj košeľu, ale oslavy s týmto tímom stáli za to

BRATISLAVA. "Keď prišli Miro Šatan a Igor Andrejkovič (videonalytik reprezentácie, pozn. red.) všetko sa zmenilo. Začali sme vyhrávať zápasy," pousmial sa na tlačovej konferencii tréner Craig Ramsay pri otázke, čo bolo kľúčovým momentom bronzového úspechu v Pekingu. Aj napriek tomu, že Slováci prehrali úvodné dva zápasy na turnaji s Fínskom a Švédskom, bol podľa Ramsayho výkon tímu hodný víťazstva. Program, tabuľky, skupiny hokeja na ZOH 2022

Všetko o hokeji na olympiáde v Pekingu 2022 Bola len otázka času, kedy sa to prejaví aj na výsledkoch. Forma slovenských reprezentantov vygradovala v zápase o bronz proti Švédom.

"Posledná tretina na turnaji bola najlepšia, akú som v hokeji zažil. Boli sme silní a tvrdí. Chlapci si išli jednoznačne za víťazstvom. Bol som veľmi hrdý na všetkých hráčov aj na celé Slovensko," uviedol Ramsay.

Tréner si išiel ľahnúť o pol piatej Generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan sa najviac tešil na oslavy bronzu s fanúšikmi na Námestí SNP v Bratislave. "Naposledy sme takto s fanúšikmi oslavovali pred desiatimi rokmi po striebornej medaile. Zo súčasného tímu zažil oslavy asi len Libor Hudáček, pre ostatných to bude premiéra. Ľudia aspoň na chvíľu môžu zabudnúť na svoje problémy a potešiť sa s nami z krásneho úspechu," vyhlásil Šatan.

Tréner Ramsay pôsobil na tlačovej konferencii unavene. Novinári sa ho opýtali, či to má súvis s oslavami, ktoré prebehli s hráčmi už v Pekingu. "Zápas o bronz sa začal veľmi neskoro. Keď sme potom sedeli na izbe, opýtal som sa, koľko je hodín. Niekto povedal, že už je pol piatej ráno. Hneď som si išiel ľahnúť do postele. Chlapci mi pri oslavách zničili môj oblek aj košeľu. Celého ma poliali iontovým nápojom. Pre mňa však bolo oslavovať s nimi niečo naozaj špeciálne," priznal Ramsay.

Bronzoví slovenskí hokejoví reprezentanti zo ZOH 2022 v Pekingu sa v utorok vrátili na Slovensko. Na snímke hokejisti zľava Juraj Slavkovský, kapitán Marek Hrivík a Peter Cehlárik. (Autor: TASR - Pavel Neubauer)

Šatan: Viacerí neverili našej filozofii Pre Šatana ide o piatu medailu so slovenskou reprezentáciou. Štyri získal ako hráč a prvýkrát sa podieľal na cennom kove ako funkcionár. "My funkcionári sme medailu nedostali, ale tento úspech radím na rovnaké miesto ako tie predošlé. Teší ma, že som mohol byť pri tom, nech je to v akejkoľvek funkcii," povedal Šatan, pre ktorého je bronz z Pekingu aj istou formou zadosťučinenia. "Viacerí ľudia pochybovali o výbere trénera Ramsayho. Neverili ani filozofii, ktorú sme si zvolili. Tí, ktorí tomu rozumejú, museli vidieť zlepšujúce sa výkony. Výsledky sa však postupne dostavili. Dúfam, že sa nám podarí podobnú metodiku, akú sme nastavili na reprezentačnej úrovni, presadiť aj v rámci klubov. Môže to pomôcť slovenskému hokeju," zaželal si Šatan, ktorý verí, že úspech hokejistov pomôže nakopnúť celý slovenský šport.

Po trénerovi Craigovi Ramsayovi a generálnom manažérovi Miroslavovi Šatanovi predstúpili pred novinárov hráči, konkrétne šestica Slafkovský, Hrivík, Cehlárik, Marinčin, Regenda a Rybár. Únavu pripisujú nahustenému programu Nielen na trénerovi Ramsayovi, ale i na hráčoch bolo vidno, že sú trochu unavení. Hneď prvá otázka na tlačovej besede tak smerovala k oslavám. “Neužili sme si to tak, ako by sme si to predstavovali, keďže sme boli v olympijskej dedine, kde bolo všetko zatvorené. Teraz sme však tu a ideme si to užiť,” povedal na úvod Marek Hrivík a únavu pripísal cestovaniu.

Bronzoví slovenskí hokejoví reprezentanti zo ZOH 2022 v Pekingu sa v utorok vrátili na Slovensko. Na snímke sprava brankár Patrik Rybár, Pavol Regenda a Martin Marinčin. (Autor: TASR - Pavel Neubauer)

“Za pár dní sme odohrali veľa stretnutí. Únava na nás všetkých doľahla, či už sa to týka hráčov alebo členov realizačného tímu,” dodal. Hráči dostali aj otázku, ako budú tráviť najbližšie dni po príchode z Pekingu. “Myslím si, že každý z nás si po oslavách užije deň - dva s rodinami a následne všetci zamierime späť do klubov. Je to celé špecifické, keďže pokračuje sezóna, niektorí máme pred sebou ešte aj zápasy v rámci základnej časti, iní už iba play off,” povedal za všetkých Cehlárik, ktorý vypichol aj svoj najemotívnejší moment turnaja. “Každý zažil na turnaji množstvo emotívnych momentov. Pre mňa to určite bol Marekov (Hrivíkov, pozn. autora) vyrovnávajúci gól v závere stretnutia proti Spojeným štátom americkým, ako aj môj rozhodujúci gól v samostatných nájazdoch ,” povedal Cehlárik.

Slafkovský: Držať sa pri zemi je dôležité Okrem Hrivíka s Cehlárikom sa medzi prvými pred novinárov postavil aj Juraj Slafkovský, najužitočnejší hráč turnaja, ktorý na turnaji rástol nielen herne, ale tiež čo do počtu sledovateľov na Instagrame. “Najviac ich pribudlo asi až v posledný deň. Myslím si však, že to v živote nie je dôležitá vec,” povedal a zároveň na tlačovej konferencii zvýraznil, že je dôležité držať sa pri zemi. “Od mala mi to opakujú najmä rodičia. A, samozrejme, všetci, ktorí mi chcú v mojej kariére pomôcť, vrátane týchto dvoch pánov (Hrivík a Cehlárik, pozn.autora), ktorí stoja vedľa mňa.

“Klobúk dole pred tým, čo nám nám všetkým ukázal. Verím tomu, že sa mu bude aj ďalej dariť. A ukážem nám všetkým ešte oveľa viac, ako teraz. Má toho pred sebou veľa a tiež verím, že to má v hlave nastavené správne, aby ho nič neovplyvnilo. Nebojím sa to, že by nestál na zemi,” povedal o Slafkovskom Hrivík. Mladý Košičan odpovedal aj na otázku, ktorý gól na turnaji si bude najviac pamätať. “Určite ten v stretnutí proti Švédsku. Dať gól v zápase o bronz a ešte takto šťastne…Poviem pravdu, ani som neveril, že to tam padne.” Rybár vyzdvihol zákrok proti Švédom Nesmierne dôležitou postavou slovenského tímu bol aj brankár Patrik Rybár. Na tlačovej besede ho jeden z prítomných novinárov prirovnal k stene. Najlepší brankár turnaja zároveň odpovedal na otázku, ktorý zákrok považuje za najdôležitejší.

“Ak si mám takto v rýchlosti spomenúť, asi to bol zákrok v druhej tretine zápasu o bronz proti Švédom, kedy ich hráč zasúval puk do prázdnej brány a trafil mi betón,” povedal najlepší brankár turnaja. “Zdá sa mi, že ak by to bol gól, znížili by tým na 1:1 alebo 1:2 a bolo by to potom pre nás o dosť ťažšie,” dodal ďalej a opísal aj komunikáciu s otcom Pavlom, ktorý v minulosti oslávil niekoľko reprezentačných úspechov. “Zatiaľ sme sa spolu naživo nerozprávali. Po zápase s Fínmi mi emotívne napísal, že som lepší než on. Na náš spoločný rozhovor ešte bude čas.” “Otec mi veľmi pomohol. Mali sme spolu aj video-rozbory. Som rád, že si našiel čas a zostrihal mi pár videí. To ostatné už zostalo na mne.”